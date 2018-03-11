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Японський пілот збирався виконати рейс з десятиразовим перевищенням норми алкоголю у крові

Пілота зупинили за 50 хвилин до вильоту
Пілота авіакомпанії Japan Airlines затримали перед вильотом рейсу Лондон – Токіо через те, що він не пройшов тест на вміст алкоголю у крові.
Японський пілот збирався виконати рейс з десятиразовим перевищенням норми алкоголю у крові Фото: cdn.cnn.com

Як повідомляє CNN, 42-річний пілот Кацутосі Джицукава був п'яний. Вміст алкоголю у крові перевищував норму майже в 10 разів.

Аналіз показав 189 мг алкоголю на 100 мл крові пілота при офіційно допустимій межі у 20 мг алкоголю.

Працівника авіакомпанії затримали, він визнав себе винним у зловживанні спиртним.

Пілота зняли з рейсу Лондон – Токіо за 50 хвилин до вильоту борту Japan Airlines – літака Boeing 777, розрахованого на 244 пасажирів. Запах алкоголю відчув водій автобуса, який віз екіпаж. Він і викликав поліцію.

Літак полетів з понад годиною затримки. Ним керували двоє інших пілотів.

Нагадаємо, в Запоріжжі п'яний чоловік заснув посеред дороги з гранатою без чеки.

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03 11 2018 23:25
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