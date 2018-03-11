CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПілота авіакомпанії Japan Airlines затримали перед вильотом рейсу Лондон – Токіо через те, що він не пройшов тест на вміст алкоголю у крові.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Японський пілот збирався виконати рейс з десятиразовим перевищенням норми алкоголю у крові
Пілота зупинили за 50 хвилин до вильоту
Фото: cdn.cnn.com
Як повідомляє CNN, 42-річний пілот Кацутосі Джицукава був п'яний. Вміст алкоголю у крові перевищував норму майже в 10 разів.
Аналіз показав 189 мг алкоголю на 100 мл крові пілота при офіційно допустимій межі у 20 мг алкоголю.
Працівника авіакомпанії затримали, він визнав себе винним у зловживанні спиртним.
Пілота зняли з рейсу Лондон – Токіо за 50 хвилин до вильоту борту Japan Airlines – літака Boeing 777, розрахованого на 244 пасажирів. Запах алкоголю відчув водій автобуса, який віз екіпаж. Він і викликав поліцію.
Літак полетів з понад годиною затримки. Ним керували двоє інших пілотів.
Нагадаємо, в Запоріжжі п'яний чоловік заснув посеред дороги з гранатою без чеки.
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03 11 2018 23:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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