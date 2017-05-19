Японський уряд дозволив імператору зректися престолу

Престолу не зрікалися вже 200 років

Уряд Японії підготував законопроект про дозвіл для імператора Акіхіто зректися престолу.

"Кабінет міністрів Японії схвалив законопроект у п'ятницю, який дозволить імператору Акіхіто піти у відставку", - йдеться повідомляє Reuters.

Рішення уряду має затвердити парламент наступного місяця.

"Уряд сподівається на безперешкодне прийняття законопроекту", - заявив на прес-конференції головний секретар кабінету міністрів Йошихіде Суга.

Законопроект є одноразовим дозволом, лише для Акіхіто піти у відставку, без будь-яких умов для майбутніх імператорів.

Нинішній 83-річний правитель Акіхіто торік у серпні публічно повідомив про те, що хоче піти на пенсію через похилий вік та проблемами зі здоров'ям, попросивши уряд країни зробити для нього виняток, оскільки японські закони не передбачають можливості "відставки" для імператорів.

Якщо законопроект приймуть, імператор може зректися престолу у грудні наступного року. Це станеться вперше за 200 років.

Акіхіто обіймав імператорський трон упродовж 27 років - у 1989 році він став спадкоємцем імператора Хірохіто, за якого Японія воювала у Другій світовій війні.

Наступником Акіхіто стане його син - крон-принц Нарухіто.