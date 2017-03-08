Японський уряд пішов у відставку у повному складі
Процедура необхідна для внесення перестановок в уряді. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе затвердив новий його склад, замінивши 14 з 19 міністрів.
На колишніх місцях залишилися міністр фінансів Таро Асо, генеральний секретар уряду Есіхіде Суга, а також відповідальний за економічне співробітництво з Росією міністр економіки Хіросіге Секо. Про це повідомляє агентство "ТАСС".
На посаду міністра закордонних справ Японії призначений Таро Коно, прихильник перегляду угоди про статус американських збройних сил на території країни. Міністром оборони став Іцунорі Онодере, який займав цю посаду в 2012-2014 роках.
Нагадаємо, минулого місяця міністр оборони Японії Томомі Інада подала у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з публікацією документів про дії японських миротворчих сил у Південному Судані.
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