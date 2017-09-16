Яресько має намір повернутися в Україну після Пуерто-Рико

Вона виводить острів з кризи

Екс-міністр фінансів Наталя Яресько планує повернутися в Україну після закінчення роботи в Пуерто-Рико

"Звичайно. Додому. Обов'язково", - відповіла Яресько в кулуарах 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії на запитання, чи збирається вона повернутися в Україну.

Нагадаємо, що Наталія Яресько працювала міністром фінансів України з грудня 2014 по квітень 2016 року.