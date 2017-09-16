НОВИНИЕкс-міністр фінансів Наталя Яресько планує повернутися в Україну після закінчення роботи в Пуерто-РикоПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Яресько має намір повернутися в Україну після Пуерто-Рико
Вона виводить острів з кризи
Наталія Яресько. Фото: Getty Images
"Звичайно. Додому. Обов'язково", - відповіла Яресько в кулуарах 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії на запитання, чи збирається вона повернутися в Україну.
Нагадаємо, що Наталія Яресько працювала міністром фінансів України з грудня 2014 по квітень 2016 року.
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