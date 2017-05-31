Ярмоленко став найкращим бомбардиром сезону в Прем'єр-лізі
Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.
На другому місці з показником 13 м'ячів фінішував Факундо Феррейра, на третьому з 11 Густаво Бланко-Лещук (обидва - "Шахтар").
У шістку кращих потрапили ще троє представників "Динамо": Жуніор Мораєс (10), Денис Гармаш і Артем Бєсєдін (обидва забили по 9 м'ячів).
Для Андрія Ярмоленка схоже досягнення - перше в кар'єрі.
Починаючи з 1936 року, дев'ять гравців "Динамо" ставали кращими голеадорами чемпіонату України або СРСР. Олегу Блохіну вдавалося зробити це п'ять разів, Максиму Шацьких - два, Макару Гончаренку, Андрію Зазроєву, Олегу Протасову, Сергію Реброву, Андрію Шевченку, Артему Мілевському та Андрію Ярмоленку - по одному.
Нагадаємо, що сьогодні Сергій Ребров залишив посаду головного тренера київського "Динамо".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф