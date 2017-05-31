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Ярмоленко став найкращим бомбардиром сезону в Прем'єр-лізі

У трійці кращих голеадорів також "гірники" Факундо Феррейра та Бланко-Лещук
Нападник ФК "Динамо" (Київ) Андрій Ярмоленко з 15-ма забитими м'ячами став найкращим бомбардиром турніру Ліга Парі-Матч сезону 2016/17.
Ярмоленко став найкращим бомбардиром сезону в Прем Фото: fcdynamo.kiev.ua

Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

На другому місці з показником 13 м'ячів фінішував Факундо Феррейра, на третьому з 11 Густаво Бланко-Лещук (обидва - "Шахтар").

У шістку кращих потрапили ще троє представників "Динамо": Жуніор Мораєс (10), Денис Гармаш і Артем Бєсєдін (обидва забили по 9 м'ячів).

Для Андрія Ярмоленка схоже досягнення - перше в кар'єрі.

Починаючи з 1936 року, дев'ять гравців "Динамо" ставали кращими голеадорами чемпіонату України або СРСР. Олегу Блохіну вдавалося зробити це п'ять разів, Максиму Шацьких - два, Макару Гончаренку, Андрію Зазроєву, Олегу Протасову, Сергію Реброву, Андрію Шевченку, Артему Мілевському та Андрію Ярмоленку - по одному.

Нагадаємо, що сьогодні Сергій Ребров залишив посаду головного тренера київського "Динамо".

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31 05 2017 23:55
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