Ярош вперше прокоментував причетність колишніх побратимів до вбивства Гандзюк

Командувач "Української добровольчої армії", екс-керівник "Правого сектору" народний депутат Дмитро Ярош закликав дочекатися суду у справі вбитої активістки Катерини Гандзюк та запевнив, що винних не покриватиме.

Стосовно ситуації із трагічною загибеллю активістки Катерини Гандзюк, у чиєму вбивстві обґрунтовано підозрюються колишні бійці АТО, Ярош вказав наступне:

"По Херсону і Гандзюк мені зателефонував генерал-лейтенант Кононенко з СБУ. Я дав вказівку всім своїм хлопцям максимально сприяти слідству. Про все інше ми будемо говорити після судового рішення. Ми надали повне сприяння по справі Гандзюк. Вони прилетіли до нас на базу "вертушкою", почали слідчі дії і так далі", - розповів Ярош в інтерв'ю "Українській правді".

На запитання, чи буде він захищати своїх колишніх побратимів, Ярош сказав:

"Будь-яка структура, і УДА в тому числі, – зліпок суспільства. У нас, повірте, зібрані не найідеальніші люди. Є хлопці з відсидками, кого тільки немає".

"Коли ми їх з комбатами тримаємо в "єжових рукавицях", то люди працюють у правильному напрямку. Як тільки йдуть в тил, починається безгрошів’я, якісь звинувачення… Виправдати це неможливо. Треба карати, безумовно, з точки зору закону. Інших відповідей не може бути", ­ - наголосив лідер УДА.

За словами Яроша, випадків, коли він захищав своїх, і вони були винними, не було.

"Нікого не збираюсь прикривати, якщо людина свідомо йде на злочин. Ми маємо можливість найняти адвокатів, юридична допомога – будь ласка. Кожна людина має право на захист. Хай доводить свою невинуватість".

Очільник УДА розповів також про своє знайомство з ветераном АТО Сергієм Торбіним, якого слідство називає організатором замаху на Гандзюк, що призвів до смерті активістки:

"Він був командиром розвідроти. Що він за людина? На війні це – герой. Взимку, коли вже падав ДАП, він в Пісках цілу роту з 93-ої бригади вивів з такого, що потім командир роти, він поранений був, приїхав на колясці до мене в госпіталі, де я також поранений лежав, та дякував за Торбіна".

Ярош зазначив, що воліє коментувати всі ці речі після суду.

"Не хочу звинувачувати. Також не хочу виправдовувати всіх цих людей", - резюмував він.

Як відомо, Верховна Рада вирішила створити Тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування нападів на радницю Херсонського мера Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Головою комісії став позафракційний народний депутат Борислав Береза, а заступник голови ТСК - нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Алєксєєв.

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.