Яценюк бере участь у Конгресі ЄНП в Гельсінкі
У складі делегації, зокрема, Міністр екології та природних ресурсів України, представник "Народного фронту", Остап Семерак, заступник Голови Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, член фракції "Народний фронт" Георгій Логвинський, Заступник Міністра закордонних справ України (2014) Данило Лубківський.
"Ми вдячні за єдність ЄНП з нашим народом і водночас солідарні з нашими європейськими однодумцями у справі захисту спільних цінностей і принципів", - написав Арсеній Яценюк у своєму Facebook.
Представники "Народного фронту" традиційно беруть участь у Конгресах Європейської народної партії. Члени "Народного фронту" належать до фракції ЄНП у рамках Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Попередній Конгрес ЄНП, в якому Арсеній Яценюк брав участь, відбувся у березні 2017 року в Республіці Мальта.
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