Яценюк бере участь у Конгресі ЄНП в Гельсінкі

Серед питань, які обговорюють делегати, є також тема України і підтримки нашої держави

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк бере учать у Конгресі Європейської народної партії, що відбуваєтся в Гельсінкі.

У складі делегації, зокрема, Міністр екології та природних ресурсів України, представник "Народного фронту", Остап Семерак, заступник Голови Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, член фракції "Народний фронт" Георгій Логвинський, Заступник Міністра закордонних справ України (2014) Данило Лубківський.

"Ми вдячні за єдність ЄНП з нашим народом і водночас солідарні з нашими європейськими однодумцями у справі захисту спільних цінностей і принципів", - написав Арсеній Яценюк у своєму Facebook.

Представники "Народного фронту" традиційно беруть участь у Конгресах Європейської народної партії. Члени "Народного фронту" належать до фракції ЄНП у рамках Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Попередній Конгрес ЄНП, в якому Арсеній Яценюк брав участь, відбувся у березні 2017 року в Республіці Мальта.