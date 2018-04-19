Яценюк: чергові зізнання Онищенка – це продовження брудної кампанії проти мене і "Народного фронту"

"Ні я, ні партія "Народний Фронт" ніколи не мали жодних фінансових та політичних взаємин із особою на прізвище Онищенко"

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявляє, що чергові зізнання Олександра Онищенка – це продовження брудної і цинічної кампанії проти нього та його партії.

"Це не перша його брехня в інтересах спецслужб Росії, які продовжують активно використовувати Онищенка у своїх інтересах. Особисті мотиви Онищенка зрозумілі – Кабінет міністрів під моїм керівництвом позбавив його корупційних схем і впливу в уряді", - пише Яценюк у Facebook.

"Мій уряд знищив газову корупційну схему Онищенка, коли прийняв рішення ввести 70% ренти на так звану спільну діяльність в газовидобувній сфері. Це саме та схема, за яку зараз Онищенко притягається до кримінальної відповідальності.

Мій уряд звільнив міністра екології Шевченка, який, як з’ясувалося, був ставлеником Онищенка і літав разом із ним на його чартерному літаку. Мій уряд відмовився призначити керівником Держгеонадра України особистого адвоката Онищенка та призначати інших його ставлеників", - додав Яценюк.

"Онищенку не вдалося врятувати гроші Януковича, на які було накладено арешт за ініціативи мого уряду. Мій уряд був дискредитований Онищенком і його бізнес-партнерами за корупційних 30 млн доларів, про що він сам особисто зізнався. Це явка з повинною.

Моя фракція ще понад рік тому передала звернення до НАБУ з вимогою розслідувати злочини Онищенка. Заява про крадіжку ним 40 млн доларів на схемі "Карпатигаз" - це юридичне зізнання у скоєнні злочину. Він має нести кримінальну відповідальність за законом.

Ні я, ні партія "Народний Фронт" ніколи не мали жодних фінансових та політичних взаємин із особою на прізвище Онищенко. Кожна з наведених мною тез має документальне підтвердження", - зауважив лідер "фронтовиків".