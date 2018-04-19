Яценюк: чергові зізнання Онищенка – це продовження брудної кампанії проти мене і "Народного фронту"
"Це не перша його брехня в інтересах спецслужб Росії, які продовжують активно використовувати Онищенка у своїх інтересах. Особисті мотиви Онищенка зрозумілі – Кабінет міністрів під моїм керівництвом позбавив його корупційних схем і впливу в уряді", - пише Яценюк у Facebook.
"Мій уряд знищив газову корупційну схему Онищенка, коли прийняв рішення ввести 70% ренти на так звану спільну діяльність в газовидобувній сфері. Це саме та схема, за яку зараз Онищенко притягається до кримінальної відповідальності.
Мій уряд звільнив міністра екології Шевченка, який, як з’ясувалося, був ставлеником Онищенка і літав разом із ним на його чартерному літаку. Мій уряд відмовився призначити керівником Держгеонадра України особистого адвоката Онищенка та призначати інших його ставлеників", - додав Яценюк.
"Онищенку не вдалося врятувати гроші Януковича, на які було накладено арешт за ініціативи мого уряду. Мій уряд був дискредитований Онищенком і його бізнес-партнерами за корупційних 30 млн доларів, про що він сам особисто зізнався. Це явка з повинною.
Моя фракція ще понад рік тому передала звернення до НАБУ з вимогою розслідувати злочини Онищенка. Заява про крадіжку ним 40 млн доларів на схемі "Карпатигаз" - це юридичне зізнання у скоєнні злочину. Він має нести кримінальну відповідальність за законом.
Ні я, ні партія "Народний Фронт" ніколи не мали жодних фінансових та політичних взаємин із особою на прізвище Онищенко. Кожна з наведених мною тез має документальне підтвердження", - зауважив лідер "фронтовиків".
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