Яценюк і Аваков у Чернівцях презентували нову програму соцзабезпечення для працівників Нацполіції і ДСНС

У суботу, 3 листопада, у Чернівцях лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк разом з Міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним та головою Національної поліції України Сергієм Князєвим зустрілися з представниками ДСНС та Національної поліції області.

Під час зустрічі була презентована програма соціального забезпечення для працівників ДСНС та Національної поліції. Серед механізмів соцзабезпечення - підвищення заробітної плати, компенсація за винайм квартир та система фінансового лізингу на придбання власного житла.



Фото: nfront.org.ua

Введення нових механізмів соціального забезпечення, підкреслив Арсеній Яценюк, - це "новий крок, щоби у вас було власне житло і щоб ви відчули, що про вас турбується держава" - звернувся він до присутніх: "Що вам нікуди не треба їхати, вам треба просто працювати на свою країну, і країна буде думати про вас".

Арсеній Яценюк висловив переконання, що Прем'єр-міністр підтримає це рішення і будуть прийняті відповідні постанови Кабінету Міністрів.



Фото: nfront.org.ua

Як перший крок на цю програму виділяється 2 мільярди грн, тобто на першому етапі близько 4 тисяч осіб можуть потрапити під цю програму: “Наступний рік – ще більше. Ми будемо рухатися по збільшенню програми”.

Він зазначив, що для Буковини програма соціального забезпечення має дуже важливе значення, адже рівень трудової міграції тут один із найвищих: "Людський капітал, людські ресурси і людина, яка працює в системі, - це те, на що ми хочемо спрямувати наші соціальні програми, і це те, за що буде голосувати фракція при прийнятті закону про держбюджет".



Фото: nfront.org.ua

Лідер "Народного фронту" нагадав, що в новому бюджеті закладено підвищення мінімальних зарплат для працівників ДСНС до 9000 грн, а поліцейських - до 9200 грн, нагадавши, що 2014 року для поліцейських зарплата становила 1800 гривень, для Служби з надзвичайних ситуацій - 2200 грн.

Арсеній Яценюк нагадав, що в 2014 році ситуація в правоохоронній системі була надзвичайно важка: "Міліції на вулицях не було. У рятувальників не було ні машин, ні матеріально-технічного забезпечення, зарплати на рівні 2000 гривень".



Фото: nfront.org.ua

"Тоді були прийняті декілька найважливіших рішень для системи. Це були, в першу чергу, рішення про збереження країни. А країна не може існувати без кожного з вас: без поліцейського і без рятувальника", - сказав він, згадавши, що були створені нова Національна поліція, Національна гвардія, проведена реформа Служби з надзвичайних ситуацій.



Фото: nfront.org.ua

Він зазначив, що для Національної поліції придбано 3 тисячі машин, у Службі з надзвичайних ситуацій - 450 нових пожежних машин, а загалом автопарк збільшився на 600 автомобілів. Для Національної гвардії поставлено сотні одиниць нової техніки.

"Усе це робилося на верхньому рівні. Але верхній політичний рівень нічого не вартує без кожного з вас. Ми збудували систему. Але найвища цінність – це людина в цій системі. І те, що роблять Міністр внутрішніх справ і Уряд, - приймають рішення, як зберегли кожного з вас в новій правоохоронній системі. Зараз важливе – це соціальне забезпечення для кожного працівника Національної поліції, Національної гвардії, Служби з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України", - сказав Арсеній Яценюк.

Він також підкреслив, що в Україні з'явиться один із найбільших парків цивільних гелікоптерів у Східній Європі: “Це особиста заслуга Арсена Авакова, що в Україні буде 55 гелікоптерів, а в Чернівцях буде одна з баз по їх розміщенню та ремонту, а також тренуванню”.



Фото: nfront.org.ua

Для Буковини як для високогірного регіону це вкрай важливо, зазначив він.

Лідер "Народного фронту" повідомив, що перші гелікоптери надійдуть в кінці поточного року, а програма з урядом Франції розрахована на декілька років.

"Є багато кроків, які треба робити. І вони залежать від роботи кожного з вас. Ви робите велику справу – дякую вам за це", - звернувся Арсеній Яценюк до працівників Нацполіції та ДСНС Буковини.

Сьогодні у Чернівцях Арсеній Яценюк та Арсен Аваков також вручили пожежні машини для ДСНС Чернівців.