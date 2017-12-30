Яценюк і дружина Авакова віддали свої частки телеканалу "Еспресо" сину Жеваго
Екс-глава Кабміну, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк та дружина глави МВС Інна Авакова відчужили свої частки у статутному капіталі телеканалу "Еспресо" на користь іноземної компанії Atmosphere Entertainment, кінцевим власником якої є громадянин України, син українського олігарха та нардепа Іван Жеваго.
Про це йдеться в заяві телеканалу, оприлюдненій на сайті "Еспресо" ввечері 30 грудня.
"Після підписання відповідних угод Яценюк та Авакова, які володіли 30% і 40% часток відповідно у статутному капіталі ТОВ "Аста Фінанс" (юридичної особи, що володіє 100% ТОВ "Голдберрі", яке здійснює мовлення під логотипом "Еспресо") відчужили їх на користь іноземного підприємства ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., зареєстрованого у штаті Нью-Йорк (США)", – йдеться в заяві.
"Зазначене іноземне підприємство придбало частину частки Лариси Княжицької у статутному капіталі ТОВ "Астра Фінанс" у розмірі 7,5%. Внаслідок реалізованих угод Княжицька залишається опосередкованим власником 22,5% телеканалу "Еспресо", 77,5% опосередковано володіє іноземне підприємство ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України Іван Жеваго", – повідомили в "Еспресо".
Інформацію про зміни у структурі власності буде подано відповідним уповноваженим органам у порядку, передбаченому законодавством. В "Еспресо" додали, що "зазначені зміни не вплинуть на редакційну політику".
Нагадаємо, телеканал "Espreso.TV" створений восени 2013 року. Яценюк, Авакова та дружина Княжицього стали співвласниками телеканалу "Еспресо" у серпні 2017 року.
На початку грудня нардеп та засновник телеканалу "Еспресо" Микола Княжицький заявив, що нардеп та бізнесмен Костянтин Жеваго хоче купити "Еспресо". За словами Княжицького, телеканал є прибутковим, зокрема завдяки розміщенню реклами підприємств, пов’язаних з Костянтином Жеваго.
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