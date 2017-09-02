Яценюк і "Народний фронт" звернуться до Прем'єр-міністра щодо фінансування будівництва державного кордону

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк та фракція НФ звернуться до Прем'єр-міністра щодо дофінансування будівництва.

"За два десятиліття жодний уряд, жодна влада не взялася до будівництва українсько-російського державного кордону. В 2014 році ми розпочали цей проект", - сказав Арсеній Яценюк під час П’ятого Київського безпекового форуму для молоді, який проводиться Фондом "Відкрий Україну" в Києві.

Арсеній Яценюк нагадав, що під час його перебування на посаді Глави Уряду був остаточно затверджений проект так званого розумного кордону, а його вартість була зменшена вдесятеро порівняно з попередніми підрахунками.

"На превеликий жаль, фінансування у зв’язку з тим, що я не прем'єр-міністр, суттєво зменшено. Але більш як 10% цих робіт ми зробили. Якби фінансування йшло так, як було запропоновано моїм урядом, в кінці 2018 року в нас був би вже збудований кордон", - сказав він.

В цьому році, нагадав лідер "Народного фронту", на зведення державного кордону передбачено лише 200 мільйонів гривень. Арсеній Яценюк повідомив, що він та фракція "Народного фронту" звертатиметься до Прем'єр-міністра з цього питання: "Я знаю, що і Уряд, і Прем'єр-міністр, і Міністерство внутрішніх справ, і Державна прикордонна служба, - всі стоять за завершення реалізації цього проекту".

"Моя позиція дуже чітка: кордон між Україною і Росією буде побудований. Хто виступає проти будівництва державного кордону? Телеканал "Інтер" і колишній глава адміністрації Януковича Льовочкін, інколи - фракція "Батьківщина", яка зараз голосує разом із Опозиційним блоком і хоче реалізувати мрію про широку коаліцію з Партією регіонів, та ще декілька напівадекватних депутатів, які фактично грають проти своєї країни", - сказав він.

Арсеній Яценюк також зазначив, що за Балтійські країни також почали зведення державного кордону за українським зразком. "Кордон – це перша лінія оборони. Не маючи цієї першої лінії оборони, як ми будемо захищати країну?", - додав лідер "Народного фронту".

Нагадаємо, що У вересні 2014 року тодішній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк презентував проект укріплення кордону України з Росією під назвою "Стіна". Відразу ж на ці роботи уряд виділив 335 млн грн.

Екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв про те, що реалiзацiя проекту облаштування державного кордону з Росiйською Федерацiєю потрiбна для отримання безвiзового режиму з Європейським Союзом.