Яценюк: Країни-підписанти Будапештського меморандуму мають стати учасниками Мінського процесу

Арсеній Яценюк окремо наголосив, що міжнародний формат переговорів повинен стосуватися не тільки Донецька і Луганська, а й Криму

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк виступає за те, аби країни-підписанти Будапештського меморандуму стали учасниками Мінського переговорного процесу "з дуже чіткою і жорсткою позицією щодо повної і беззаперечної підтримки територіальної цілісності України".

"Наша позиція полягає в тому, що країни-підписанти Будапештського меморандуму так само разом з Україною повинні чітко написати план повернення Автономної Республіки Крим в Україну", - сказав Яценюк під час П’ятого Київського безпекового форуму для молоді, організованого Фондом "Відкрий Україну" 9 лютого.

Відповідаючи на запитання учасника Форуму, Арсеній Яценюк підкреслив, що "основна проблема Будапештського меморандуму - що, на жаль, він не є юридично зобов’язуючим документом": "Якщо прочитати його саме з міжнародно-правової точки зору, то такий документ є спробою надати гарантії територіальної цілісності й незалежності України, а не механізмом надання таких гарантій".

"Звичайно, в ідеалі повинні були бути конкретні чіткі гарантії. Не проведення консультацій, а надання військової підтримки, надання зброї і безпосередня підтримка всіх підписантів Будапештського меморандуму українській державі в тому випадку, якщо на українську державу здійснюється напад чи спроби територіального поділу країни, що відбулося внаслідок російської агресії", - наголосив він.

Більш того, такий документ, на його переконання, повинен був бути проголосований "як мінімум Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй".

Проте, наголосив Арсеній Яценюк, Будапештський меморандум має велику політичну вагу: "Саме завдяки меморандуму Сполучені Штати Америки разом з Європейським Союзом стали основною країною щодо запровадження санкцій (проти Росії)".

Лідер "Народного фронту" виступив за те, аби країни-підписанти Будапештського меморандуму стали учасниками Мінського переговорного процесу "з дуже чіткою і жорсткою позицією щодо повної і беззаперечної підтримки територіальної цілісності України": "Це б доформувало міжнародну коаліцію проти російської агресії". "Це є підставою, щоби країни-підписанти меморандуму стали або асоційованими, або безпосередніми учасниками мінського процесу, щоби країни-підписанти Будапештського меморандуму надали реальну військову підтримку українській армії у вигляді оборонювальної зброї й тиснули всіма дипломатичними, економічними, фінансовими і військовими важелями на Росію з метою повного виконання Мінських домовленостей", - наголосив він.

"Виконання Мінської угоди – це коли державний прапор України буде по всій території України, і в Донецькій, і в Луганській області. І коли українські прикордонники будуть контролювати український кордон", - сказав лідер "Народного фронту".

Міжнародний формат переговорів, наголосив він, повинен стосуватися не тільки Донецька і Луганська, а й Криму: "Наша позиція полягає в тому, що країни-підписанти Будапештського меморандуму так само разом з Україною повинні чітко написати план повернення Автономної Республіки Крим в Україну".

Нагадаємо, що Арсеній Яценюк наголосив, що кількість загиблих на Сході України зростає: "За останній тиждень ми втратили десять людей. 66 отримали поранення".