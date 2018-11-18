Яценюк: Лише антикорупційними органами жодна країна не подолала корупцію
"Я дуже б хотів, щоби правоохоронна система і система органів боротьби з корупцією не перетворилася на те, на що перетворилося перше Національне антикорупційне бюро в Польщі", - сказав Арсеній Яценюк.
Він нагадав, що першого директора Національного антикорупційного бюро в Польщі було ув'язнено. Згодом на посаді Глави уряду Арсеній Яценюк зустрічався з його наступником, і той розповідав про такий досвід Польщі.
"Країна потребує результату. Якщо цього результату немає, відбувається дискредитація органу, падіння рівня довіри і зневіра в те, що взагалі це можна якось побороти", - сказав він.
Водночас Арсеній Яценюк наголосив, що лише антикорупційними органами жодна країна не подолала корупцію: "Не можна спрощувати це тільки до того, щоб посадити когось".
Він нагадав, що раніше в Україні найбільша корупція зосереджувалася в енергетиці. 2014 року, коли він став Главою уряду, серед перших кроків було прибрати посередників, які працювали між "Нафтогазом" і "Газпромом": "Прибрали схему з реалізації газу власного видобутку начебто для населення, яка продавалася за комерційною ціною. Запустили реверс. І почали купувати газ виключно в європейських компаній. Мова іде не про тисячі доларів, не про мільйони - про мільярди доларів, які (до цього. – Ред.) вимивалися з бюджетів".
Була також запущена програма державних закупівель ProZorro: "Для цього не треба правоохоронців. Будь ласка - прозорі державні закупівлі, електронний майданчик".
Крім того, були підвищені зарплати для чиновників: "Якщо будь-який чиновник заробляє 100 доларів - він буде брати".
Повинна працювати система "stick and carrot" - покарання і заохочення, підкреслив він: "Приватизація державних компаній – це реальна боротьба з корупцією. Демонополізація ринку – це боротьба з корупцією. І, звичайно, державний примус, ким є Антикорупційне бюро, Національна поліція і СБУ".
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