Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Яценюк: Лише антикорупційними органами жодна країна не подолала корупцію

"Має працювати схема покарання і заохочення"
"Не проводячи реформи в країні, не підвищуючи зарплати, не роблячи прозорість, не збільшуючи економічний ріст - ніколи не подолаєш корупцію. Повинна працювати схема покарання і заохочення", - сказав лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в інтерв’ю Радіо НВ.
Яценюк: Лише антикорупційними органами жодна країна не подолала корупцію Фото: nfront.org.ua

"Я дуже б хотів, щоби правоохоронна система і система органів боротьби з корупцією не перетворилася на те, на що перетворилося перше Національне антикорупційне бюро в Польщі", - сказав Арсеній Яценюк.

Він нагадав, що першого директора Національного антикорупційного бюро в Польщі було ув'язнено. Згодом на посаді Глави уряду Арсеній Яценюк зустрічався з його наступником, і той розповідав про такий досвід Польщі.

"Країна потребує результату. Якщо цього результату немає, відбувається дискредитація органу, падіння рівня довіри і зневіра в те, що взагалі це можна якось побороти", - сказав він.

Водночас Арсеній Яценюк наголосив, що лише антикорупційними органами жодна країна не подолала корупцію: "Не можна спрощувати це тільки до того, щоб посадити когось".

Він нагадав, що раніше в Україні найбільша корупція зосереджувалася в енергетиці. 2014 року, коли він став Главою уряду, серед перших кроків було прибрати посередників, які працювали між "Нафтогазом" і "Газпромом": "Прибрали схему з реалізації газу власного видобутку начебто для населення, яка продавалася за комерційною ціною. Запустили реверс. І почали купувати газ виключно в європейських компаній. Мова іде не про тисячі доларів, не про мільйони - про мільярди доларів, які (до цього. – Ред.) вимивалися з бюджетів".

Була також запущена програма державних закупівель ProZorro: "Для цього не треба правоохоронців. Будь ласка - прозорі державні закупівлі, електронний майданчик".

Крім того, були підвищені зарплати для чиновників: "Якщо будь-який чиновник заробляє 100 доларів - він буде брати".

Повинна працювати система "stick and carrot" - покарання і заохочення, підкреслив він: "Приватизація державних компаній – це реальна боротьба з корупцією. Демонополізація ринку – це боротьба з корупцією. І, звичайно, державний примус, ким є Антикорупційне бюро, Національна поліція і СБУ".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 11 2018 17:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Політична естрада

Політична естрада

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.