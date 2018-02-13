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Яценюк: Мінським угодам бракує пунктів про миротворчу місію, відновлення територій і питання Криму

На думку Яценюка, із Мінських домовленостей "умисно був вилучений Крим"
Лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк вважає, що Мінські домовленості – це не повноцінний мирний план,а тільки угода про припинення вогню.
Яценюк: Мінським угодам бракує пунктів про миротворчу місію, відновлення територій і питання Криму Фото: nfront.org.ua

"Мінські домовленості, на превеликий жаль, не принесли результату. Це означає, що в ці домовленості повинні бути додані: мандат миротворчої операції, хто буде платити - а це Росія повинна платити за відновлення Донецька і Луганська, і доля Автономної Республіки Крим", - наголосив Арсеній Яценюк у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок, 12 лютого.

Він зазначив, що уже три роки діє так званий "Мінськ-2": "Фактично Мінські домовленості – це не повноцінний мирний план. Це угода про припинення вогню. На превеликий жаль, навіть один з ключових елементів, а саме припинення вогню з боку Російської Федерації, не був виконаний", - підкреслив чиновник.

Арсеній Яценюк зазначив, що триває дискусія про введення миротворчого контингенту на територію України: "Миротворчий контингент не є вирішенням проблем - це є одним із елементів, як повернути Донецьк і Луганськ Україні. Проте миротворчий контингент взагалі не зазначений у "Мінську".

Крім того, підкреслив він, із Мінських домовленостей "умисно був вилучений Крим": "Думаю, що це була також зовнішньополітична стратегія Російської Федерації. Тому мову треба вести і про Донецьк, і про Луганськ, і про Крим".

Він підкреслив, що виступає категорично проти позиції, яка звучить всередині країни про те, що треба забути тимчасово окуповані території, "відрізати їх": "Я категорично виступаю проти навіть дискусії, що це не наші території. Територія Донецька, Луганська і Криму – це українські території".

"Проте, коли ми повернемо ці території, і цього немає в "Мінську", - хто буде платити за відновлення Донецька і Луганська? Це десятки мільярдів доларів. Відповідно, до закону про деокупацію, чітко вказано, хто за це повинен платити – держава-агресор, а це Російська Федерація".

"Вважаю, що це повинно також стати частиною нових домовленостей по мирному плану відновлення територіальної цілісності України", - наголосив лідер "Народного фронту".

Нагадаємо, за даними МЗС України, за 3 роки Росія не виконала жодного пункту комплексу заходів з імплементації Мінських домовленостей.

Вчора німецьке Міністерство закордонних справ заявило, що Німеччина не задоволена станом реалізації мінських угод.

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13 02 2018 10:21
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