Яценюк на BBC: Росія не має жодного наміру виконувати "Мінськ", - ВІДЕО

Арсеній Яценюк наголосив, що кількість загиблих на Сході України зростає: "За останній тиждень ми втратили десять людей. 66 отримали поранення".

"У Російської Федерації немає жодного наміру виконувати Мінські домовленості. Є тільки один намір - повернути Україну назад в сферу російських інтересів. Єдиним можливим рішенням є посилити санкції і всім країнам вільного світу залишатися об’єднаними", - наголосив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у прямому включенні на телеканалі BBC у п’ятницю, 3 лютого.

"Росія незаконно анексувала Крим. Президент Путін дав наказ вторгнутися і в Крим, і в Східну Україну. Вони збили MH-17. Вони фактично відмовилися від деескалації ситуації в рамках Мінських домовленостей. Росія розгорнула свої регулярні війська на Сході України. Російські війська почали наступальну операцію проти українського народу", - підкреслив він.

"Ми бачимо, що в Російської Федерації немає жодного наміру виконувати Мінські домовленості. Є тільки один намір - повернути Україну назад в сферу російських інтересів", - наголосив лідер "Народного фронту".

Він підкреслив, що єдиним можливим рішенням є "посилити санкції і всім країнам вільного світу залишатися об’єднаними".

Відповідаючи на запитання щодо позиції США стосовно ситуації на Сході України, Арсеній Яценюк нагадав промову посла США при Організації Об'єднаних Націй Ніккі Гейлі: "Вони дотримуються тієї ж лінії, що і їх попередники. Це лінія підтримки світового порядку. Це лінія засудження міжнародних злочинів, скоєних Російською Федерацією".

Він також відзначив виступ Прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей на з’їзді Республіканської партії у Філадельфії: "Вважаю, що вільний світ об’єднаний, адже Росія несе екзистенційну загрозу вільному світу".

"Україна покладається на двопартійні принципи Сполучених Штатів. Вважаю, що політична машина США захищатиме як свої національні інтереси, так і інтереси вільного світу", - наголосив лідер "Народного фронту".

Нагадаємо, що лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк поставив риториче запитання про обстріли Авдіївки: "Скільки тисяч українців ще має загинути, аби весь цивілізований світ нарешті визнав глобальну загрозу?".