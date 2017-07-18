Яценюк: Настав час навести лад в системі управління державою для відновлення балансу влад у країні
Арсеній Яценюк підкреслив, що Уряд має нести всю повноту відповідальності перед українським народом і мати відповідні права для того, щоб реалізовувати державну політику: "Міністри - це політичні фігури, які мають підтримку Парламенту і які можуть реалізувати власну програму реформ".
Арсеній Яценюк підкреслив, що необхідна зміна системи адміністративного управління, "яка би передбачала відновлення балансу влад в країні, формування інституту Президента як національного арбітра, який знаходиться над процесом": "Виконавча гілка влади – це Кабінет Міністрів. Законодавча гілка влади – це Верховна Рада України. І судова гілка влади, яку ми щойно почали реформовувати через зміни до Конституції і обрання нового складу Верховного суду України як найвищої судової інстанції країни. Це і є основа демократичної держави".
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