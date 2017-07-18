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Яценюк: Настав час навести лад в системі управління державою для відновлення балансу влад у країні

Кабінет Міністрів України є вищим органом виконавчої влади в країні. Прем'єр-міністр - вища посадова особа виконавчої гілки влади, - сказав він
"Настав час навести лад в системі управління державою. Дво- чи тривладдя в країні призводить до безвладдя і до безвідповідальності. Зміни до чинної української Конституції – невідкладні", - наголосив лідер партії "Народний фронт", Прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час урочистого засідання Кабінету Міністрів, присвяченого 100-річчю Уряду України.
Яценюк: Настав час навести лад в системі управління державою для відновлення балансу влад у країні Арсеній Яценюк. Фото: nfront.org.ua

Арсеній Яценюк підкреслив, що Уряд має нести всю повноту відповідальності перед українським народом і мати відповідні права для того, щоб реалізовувати державну політику: "Міністри - це політичні фігури, які мають підтримку Парламенту і які можуть реалізувати власну програму реформ".

Арсеній Яценюк підкреслив, що необхідна зміна системи адміністративного управління, "яка би передбачала відновлення балансу влад в країні, формування інституту Президента як національного арбітра, який знаходиться над процесом": "Виконавча гілка влади – це Кабінет Міністрів. Законодавча гілка влади – це Верховна Рада України. І судова гілка влади, яку ми щойно почали реформовувати через зміни до Конституції і обрання нового складу Верховного суду України як найвищої судової інстанції країни. Це і є основа демократичної держави".

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18 07 2017 14:49
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