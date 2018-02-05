Яценюк не бачить перспектив для участі тимчасово окупованих територій у виборах 2019 року
"Один з гібридних планів відновлення впливу Росії на Україну - це збільшення її політичної присутності у вищому законодавчому органі країни", - підкреслив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в інтерв'ю журналу "Фокус".
Арсеній Яценюк наголосив, що Путін дуже багато разів прораховувався щодо України: "Він очікував, що ми не вистоїмо навесні 2014 року, програємо на виборах, чекав розпаду коаліції, скандалів в українській владі, дефолту, думав, що ми замерзнемо і т. д.".
"Зараз, думаю, його план лежить в площині масованої інформаційної агресії проти України, підкупу політичних діячів, політичних партій і експертів, розширення гібридної війни проти нашої країни і розколу Заходу", - сказав він.
"Влада заслуговує на критику, це правда. Але кампанія проти влади перетворюється в боротьбу проти цінностей західного світу і цінностей вільної України", - підкреслив лідер "Народного фронту".
Він висловив переконання, що один з гібридних планів відновлення впливу Росії – це "збільшення її політичної присутності в найвищому законодавчому органі країни", в тому числі через розширення електоральної бази для проросійських сил.
Відповідаючи на питання про можливість проведення виборів на території ОРДЛО, Арсеній Яценюк підкреслив: "Якщо мова йде про місцеві вибори, то, звичайно, ці вибори повинні бути проведені. Але на умовах доступу всіх партій, ЗМІ, при політичній конкуренції і за українськими законами".
"Що ж стосується парламентських і президентських виборів, то я не бачу перспективи для участі населення цих територій у голосуванні в 2019 році", - сказав лідер "Народного фронту".
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