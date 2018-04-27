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Яценюк не бачить умов і підстав для відставки уряду Гройсмана

Новий Кабмін повинен спокійно доработати до наступних парламентських виборів, впевнений екс-прем'єр
Колишній прем'єр-міністр, глава "Народного фронту" Арсеній Яценюк не бачить підстави для відставки уряду Володимира Гройсмана і пообіцяла захистити його від нечистих політичних нападів.
Яценюк не бачить умов і підстав для відставки уряду Гройсмана Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на конференції Центру європейської політики в Брюсселі. Фото: Андрій Кравченко / прес-служба Кабміну / DYVYS

Яценюк впевнений, що нинішній Кабінет міністрів ухилиться відмовитися вже після проведення парламентських виборів, розповів він у інтерв'ю "Фокусу".

"І я буду захищати Кабмін від нечистої політичної боротьби та політичних нападів, не дам можливості повторити з цією владою те, що робили зі мною", - зазначив він.

По його думку, це "нонсенс", коли фракція БПП, яка брала участь у формуванні уряду, є єдиною фракцією, що вимагає звіту Кабміну.

"Це повторення класичного сценарію двогодинної давності. Тоді всі розвинулися один на один: давайте отримаємо звіт, а потім будемо збирати голоси про відмову від влади", - заявив він.

По його думку, вимога звіту в цьому випадку може бути "політичною вторгненням". Яценюк добавил, що мав за цим приводом розмову з президентом Петром Порошенко та закликав його дати владі можливість працювати, "в тому числі і для забезпечення шансів на перемогу" діючого глави держави на наступних виборах.

Нагадаємо, 18 квітня Верховна Рада з питань економічної політики мала заслухати звіт про результати роботи уряду за 2017 рік. Однак потім пізніше пройшло перенесли на 20 червня.

Після розгляду в комитеті повинен розглянути Верховну Раду та затвердити або відхилити його. В останньому випадку можлива відставка уряду Володимира Гройсмана. Сам Гройсман заявив, що готовий в будь-який момент відчувати про роботу уряду і не боїться вступити в відставку.

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27 04 2018 14:53
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