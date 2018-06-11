Яценюк: "НФ" ініціює збільшення екологічного збору з великих підприємств у 20 разів
Акція пройшла у сквері Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ. У ній взяли участь Верховний архієпископ Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав Шевчук, віряни, Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, Міністр юстиції України Павло Петренко, Міністр інфраструктури України Володимир Омелян, Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.
Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua
Арсеній Яценюк підкреслив, що Міністр екології Остап Семерак "робить дуже багато для того, щоби екологічні програми в Україні просувалися". Зокрема, повідомив лідер "Народного фронту", Уряд ініціює підняття екологічного збору в 20 разів.
Ці кошти, які надходитимуть до державного і місцевих бюджетів від великих підприємств, що здійснюють шкідливі викиди в атмосферу, будуть спрямовані на екологічні програми, підкреслив Арсеній Яценюк: "Очікуємо, що парламент підтримає цю урядову ініціативу".
Акція "Посади дерево миру" традиційно стартувала в Міжнародний день попередження експлуатації навколишнього середовища під час війни і військових конфліктів.
"Війна принесла дуже багато горя на нашу землю. Війна принесла велике горе в Донецьк, Луганськ і Крим", - підкреслив Арсеній Яценюк, наголосивши, що війна принесла й екологічні втрати: "Шахти в Донецьку затоплені, в Криму відбувається екологічна катастрофа".
Арсеній Яценюк підкреслив, що сьогодні під час молебню за мир в Україні, який провів Глава УГКЦ Святослав Шевчук, "коли Блаженніший молився за життя українців, за чисту екологію – він молився за майбутнє країни".
"Боротьба за мир не завершена. В питанні миру основне – на яких він умовах. А мир може бути тільки на українських умовах", - наголосив лідер "Народного фронту".
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