Яценюк: "НФ" ініціює збільшення екологічного збору з великих підприємств у 20 разів

У вівторок, 6 листопада, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк та представники "НФ" в Кабінеті Міністрів взяли участь у Всеукраїнській екологічній акції "Посади дерево миру", яка уже третій рік поспіль проходить за ініціативи Української Греко-Католицької Церви і Міністерства екології та природних ресурсів.

Акція пройшла у сквері Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ. У ній взяли участь Верховний архієпископ Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав Шевчук, віряни, Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, Міністр юстиції України Павло Петренко, Міністр інфраструктури України Володимир Омелян, Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.



Фото: nfront.org.ua



Фото: nfront.org.ua

Арсеній Яценюк підкреслив, що Міністр екології Остап Семерак "робить дуже багато для того, щоби екологічні програми в Україні просувалися". Зокрема, повідомив лідер "Народного фронту", Уряд ініціює підняття екологічного збору в 20 разів.

Ці кошти, які надходитимуть до державного і місцевих бюджетів від великих підприємств, що здійснюють шкідливі викиди в атмосферу, будуть спрямовані на екологічні програми, підкреслив Арсеній Яценюк: "Очікуємо, що парламент підтримає цю урядову ініціативу".

Акція "Посади дерево миру" традиційно стартувала в Міжнародний день попередження експлуатації навколишнього середовища під час війни і військових конфліктів.

"Війна принесла дуже багато горя на нашу землю. Війна принесла велике горе в Донецьк, Луганськ і Крим", - підкреслив Арсеній Яценюк, наголосивши, що війна принесла й екологічні втрати: "Шахти в Донецьку затоплені, в Криму відбувається екологічна катастрофа".

Арсеній Яценюк підкреслив, що сьогодні під час молебню за мир в Україні, який провів Глава УГКЦ Святослав Шевчук, "коли Блаженніший молився за життя українців, за чисту екологію – він молився за майбутнє країни".

"Боротьба за мир не завершена. В питанні миру основне – на яких він умовах. А мир може бути тільки на українських умовах", - наголосив лідер "Народного фронту".