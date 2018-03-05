Яценюк: Перевірки ФСБ українських суден - це крок до розширення економічної війни
"Цією блокадою Москва хоче схилити Україну до політичних поступок. А також спровокувати соціальну напругу в Маріуполі та інших містах українського Приазов'я", - написав Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.
Арсеній Яценюк зазначив, що "жодних підстав для перевірок суден росіяни не заявляють - як і претензій за їх результатами".
"Це умисне зухвале свавілля. Так само, як і анексія Криму та будівництво моста через Керченську протоку", - підкреслив лідер "Народного фронту".
"Це крок до розширення економічної війни. На такий шантаж країни-терориста відповідь України має бути незмінною: жодних компромісів ціною незалежності і свободи не буде. Росія відповідатиме в міжнародних судах", - наголосив він.
Арсеній Яценюк нагадав, що Україна вже має відповідний позитивний досвід у Стокгольмі.
"І це лише початок. Тривають інші судові процеси", - зазначив він.
"Сьогодні ж Україна і Захід повинні розширювати санкції проти РФ. Можемо й мусимо сильніше бити по економіці ворога. Аж доки Кремль не згорне своєї злочинної агресії та не заплатить за все скоєне", - переконаний Арсеній Яценюк.
Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури має намір просити Раду національної безпеки і оборони (РНБО) ініціювати заборону заходити російським суднам у внутрішні водні шляхи України через високий рівень терористичних загроз.
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