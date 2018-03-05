Яценюк: Перевірки ФСБ українських суден - це крок до розширення економічної війни

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що ФСБ Росії почала зупиняти й оглядати торгові судна, які прямують в азовські порти України. За його словами, це фактично блокада азовських портів України. Насамперед, Маріуполя, де працюють потужні промислові підприємства, де живуть 450 тисяч українців.

"Цією блокадою Москва хоче схилити Україну до політичних поступок. А також спровокувати соціальну напругу в Маріуполі та інших містах українського Приазов'я", - написав Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.

Арсеній Яценюк зазначив, що "жодних підстав для перевірок суден росіяни не заявляють - як і претензій за їх результатами".

"Це умисне зухвале свавілля. Так само, як і анексія Криму та будівництво моста через Керченську протоку", - підкреслив лідер "Народного фронту".

"Це крок до розширення економічної війни. На такий шантаж країни-терориста відповідь України має бути незмінною: жодних компромісів ціною незалежності і свободи не буде. Росія відповідатиме в міжнародних судах", - наголосив він.

Арсеній Яценюк нагадав, що Україна вже має відповідний позитивний досвід у Стокгольмі.

"І це лише початок. Тривають інші судові процеси", - зазначив він.

"Сьогодні ж Україна і Захід повинні розширювати санкції проти РФ. Можемо й мусимо сильніше бити по економіці ворога. Аж доки Кремль не згорне своєї злочинної агресії та не заплатить за все скоєне", - переконаний Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури має намір просити Раду національної безпеки і оборони (РНБО) ініціювати заборону заходити російським суднам у внутрішні водні шляхи України через високий рівень терористичних загроз.