Яценюк, Петренко і Йованович відкрили Міжрегіональний правовий клуб у Києві

У середу, 19 грудня, в Києві відбулося відкриття Міжрегіонального правового клубу в Києві, створеного Міністерством юстиції в рамках розвитку системи безоплатної правової допомоги та проекту "Я МАЮ ПРАВО!"

У відкритті взяли участь, зокрема, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, Міністр юстиції України Павло Петренко, Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович, тимчасовий повірений у справах Посольства Канади в Україні Руслан Кац.

Арсеній Яценюк нагадав, що перший центр правової допомоги був відкритий 1 липня 2015 року: "За 3,5 роки їх в Україні уже 550. Відкриття центрів безоплатної правової допомоги, - це серйозний крок до того, щоб Україна не просто називалася державою, де панує верховенство права, а щоб громадяни країни знали, як це право їх захищає".

Він підкреслив, що в середньому 500 громадян на рік отримують виправ дальні вироки завдяки роботі адвокатів центрів БПД: "Це ті люди, які не могли найняти адвокатів. Якби не було центрів безоплатної правової допомоги і не було адвоката, наданого цим центром, ці люди незаконно були би ув'язнені. І це не цифри - це доля кожної людини".

Арсеній Яценюк наголосив, що робота таких центрів - це ще й виконання соціальної функції держави. Отримати безоплатну правову допомогу та послуги адвоката можуть отримати соціально незахищені громадяни України: "Це малозабезпечені, інваліди, пенсіонери. І це в тому числі відповідальність держави забезпечити безоплатну допомогу для тих, хто на неї не має коштів. Так само, наприклад, як держава забезпечує субсидіями тих, в кого не вистачає доходу для оплату житлово-комунальних послуг".

Лідер НФ підкреслив, що робота БПД – один із дуже важливих елементів системи правосуддя, проте "далеко не все завершено": "Не завершена судова реформа. А це ключовий елемент формування системи верховенства права в країні. Не завершене створення антикорупційного суду".

Він висловив вдячність Урядам Сполучених Штатів Америки і Канади за допомогу в створенні центрів безоплатної правової допомоги.

Міністр юстиції України Павло Петренко наголосив, що Міжрегіональні правові клуби мають стати центрами знаходження інноваційних рішень, "які приведуть до основного – до поновлення справедливості в нашій країні".

"Наше завдання – щоб в Україні закон і справедливість були однакові для кожного, незалежно від його соціального стану, майнового статусу чи можливостей. І саме до цього ми рухаємося через розбудову системи безоплатної правової допомоги, яка без перебільшень є однією з найкращих в Європі", - підкреслив він.

Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович назвала великим досягненням те, що кожен громадянин України може отримати безкоштовну правову допомогу: "Справедливість для усіх – це основа, на якій базується демократія. Це те, за що боровся український народ у 2014 році".

Відкриття центрів безоплатної правової допомоги було ініційоване Урядом Арсенія Яценюка та Міністерством юстиції у 2015 році. За цей час в Україні відкрито 550 центрів та бюро правової допомоги. Сюди може звернутися будь-хто з громадян за консультацією чи порадою. А представники соціально-незахищених категорій громадяни можуть отримати адвоката для представництва інтересів у суді. Це пенсіонери, інваліди, воїни та їхні сім’ї, переселенці, малозабезпечені, діти-сироти та багато інших категорій. Загалом – понад 8 мільйонів українців.

За три роки центри БПД отримали 1,5 мільйони звернень у цивільних та адміністративних справах. Відбулося 180 тисяч призначень адвокатів у вищезгаданих категоріях справ. Отримано 2460 виправдальних вироків у кримінальних провадженнях.

Міжрегіональний правовий клуб у Києві – уже п’ятий, створений за підтримки Урядів США та Канади.

Ще чотири такі клуби працюють у Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові.

Правові клуби мають на меті сприяти трансформації суспільних відносин в правовій сфері. Серед завдань - розвиток організаційної спроможності громад, посилення правової обізнаності громадян та професійних спільнот, проведення заходів із навчан ня та розвитку.