Яценюк: Під егідою миротворців РФ намагатиметься легалізувати російський анклав на українській території
Арсеній Яценюк нагадав, що наполягав на тому, аби Мінські угоди були вилучені з національного законодавства.
"Тому що для мене вони не є міжнародно-правовим документом. Я б дуже хотів, щоб всі інститути Організації Об'єднаних Націй змусили Росію виконати Статут ООН і всі її міжнародно-правові зобов'язання щодо територіальної цілісності України", - заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в інтерв'ю журналу "Фокус".
"Це буде найкраща реалізація мирного процесу - Росія просто повинна забратися з території України", - підкреслив Арсеній Яценюк.
Щодо ідеї введення миротворчої місії на Донбасі він сказав: "Ідея звучить добре, але диявол у деталях. Головне - це мандат миротворчої місії. Треба розуміти, ця миротворча місія буде направлена на заморожування конфлікту і легалізацію російської присутності через псевдовибори, через псевдоміліцію, через псевдосуди і через псевдоспеціальний статус Донбасу? Або ж її ключова мета - виведення російських збройних формувань з території України, відновлення кордону між Україною і Росією, а також повернення української державної влади на тимчасово окуповані території".
"Росія поставить пастку під час голосування за резолюцію Радбезу ООН щодо миротворців. І стане просувати в мандат миротворчої місії свою інтерпретацію Мінських угод, спрямовану на легалізацію російського анклаву на українській території, тільки вже під егідою миротворців і за рішенням Ради Безпеки ООН. Цього не можна допустити", - сказав Арсеній Яценюк.
Лідер "Народного фронту" підкреслив, що західні санкції "повинні бути не фейком, а дуже жорсткими, щоб їх неможливо було обійти, вони повинні бути ефективними": "Поки санкції проти Росії не послабили російський режим. Вони не дозволили західному світові захистити себе повністю і захистити Україну. Київ не за 10 тис. км від Європи, Київ є частиною Європи. Хлопці, санкції не для нас - санкції для вас і вашої безпеки".
"Весь Захід повинен однаково з Україною бачити шлях відновлення територіальної цілісності нашої країни. Він написаний не в Мінську, а в законі про відновлення територіальної цілісності", - сказав він.
Арсеній Яценюк також підкреслив, що для відновлення Донбасу будуть потрібні десятки мільярдів доларів: "В даному питанні роль і відповідальність сильних світу цього - відновити ці території. І Росія повинна за все це заплатити".
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