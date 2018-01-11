Яценюк після розмови з Меркель: Курс наших спільних цінностей продовжуватиметься "Ангела Меркель належить до числа тих видатних міжнародних лідерів, які роблять винятковий внесок у справу підтримки України", - підкреслив Яценюк

У Києві лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк подякував федеральному канцлеру Німеччини Анґелі Меркель за допомогу українському народові.

Арсеній Яценюк, Ангела Меркель. Фото: twitter.com/Yatsenyuk_AP

"Дякую Вам, пані Федеральна канцлерко, за допомогу нашому народові. Вірю, що курс наших спільних цінностей продовжуватиметься далі", - написав Арсеній Яценюк у своєму Facebook після розмови з федеральним канцлером.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію