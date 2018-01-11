ПОЛІТИКА НОВИНИУ Києві лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк подякував федеральному канцлеру Німеччини Анґелі Меркель за допомогу українському народові.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Яценюк після розмови з Меркель: Курс наших спільних цінностей продовжуватиметься
"Ангела Меркель належить до числа тих видатних міжнародних лідерів, які роблять винятковий внесок у справу підтримки України", - підкреслив Яценюк
Арсеній Яценюк, Ангела Меркель. Фото: twitter.com/Yatsenyuk_AP
"Дякую Вам, пані Федеральна канцлерко, за допомогу нашому народові. Вірю, що курс наших спільних цінностей продовжуватиметься далі", - написав Арсеній Яценюк у своєму Facebook після розмови з федеральним канцлером.
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