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Яценюк після розмови з Меркель: Курс наших спільних цінностей продовжуватиметься

"Ангела Меркель належить до числа тих видатних міжнародних лідерів, які роблять винятковий внесок у справу підтримки України", - підкреслив Яценюк
У Києві лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк подякував федеральному канцлеру Німеччини Анґелі Меркель за допомогу українському народові.
Яценюк після розмови з Меркель: Курс наших спільних цінностей продовжуватиметься Арсеній Яценюк, Ангела Меркель. Фото: twitter.com/Yatsenyuk_AP

"Дякую Вам, пані Федеральна канцлерко, за допомогу нашому народові. Вірю, що курс наших спільних цінностей продовжуватиметься далі", - написав Арсеній Яценюк у своєму Facebook після розмови з федеральним канцлером. 

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01 11 2018 17:34
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