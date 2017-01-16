Яценюк після зустрічі з Байденом: Україна завжди цінуватиме допомогу великого віце-президента США
"Джозеф Робінетт Байден-молодший належить до числа найвидатніших державних діячів Сполучених Штатів усіх часів", - написав Арсеній Яценюк у своєму Facebook по завершенні зустрічі.
Він підкреслив, що Джозеф Байден - один з найвідданіших друзів України в американській історії: "Він розуміє Україну. Усвідомлює вагоме значення України. Поділяє великі устремління нашого народу, нашу вірність свободі і відчуває ту несправедливість, що чинилася проти нас упродовж століть".
"І як великий політик Джозеф Байден завжди точно розуміє межі реальності, а відтак силою свого бачення, наполегливості і бажання змінює цю реальність. Можливо, саме ця риса - вміння розуміти реалії, щоб їх змінювати - і є визначальною для успішного державного діяча і політика", - написав лідер "Народного фронту".
Україна завжди цінуватиме допомогу великого Віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Робінетта Байдена-молодшого, підкреслив лідер "Народного фронту": "Уряди України, які я мав честь очолювати, завжди пам'ятатимуть про підтримку Віце-президента Джозефа Байдена та його відданої команди у найкритичніші і найскладніші часи випробувань".
"Я завжди буду вдячний Тобі за дружбу, дорогий Джо. Залишається ще багато роботи. Продовжуємо працювати. Як завжди, був радий Тебе бачити", - написав Арсеній Яценюк.
Нагадаємо, що віце-президент США Джозеф Байден розраховує на те, що наступна адміністрація Білого дому буде підтримувати Україну.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: