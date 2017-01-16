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Яценюк після зустрічі з Байденом: Україна завжди цінуватиме допомогу великого віце-президента США

Яценюк наголосив, що Джозеф Байден - один з найвідданіших друзів України в американській історії
У понеділок, 16 січня, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк зустрівся з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом в рамках його візиту до Києва.
Яценюк після зустрічі з Байденом: Україна завжди цінуватиме допомогу великого віце-президента США Джозеф Байден, Арсеній Яценюк. Фото: AFP

"Джозеф Робінетт Байден-молодший належить до числа найвидатніших державних діячів Сполучених Штатів усіх часів", - написав Арсеній Яценюк у своєму Facebook по завершенні зустрічі.

Він підкреслив, що Джозеф Байден - один з найвідданіших друзів України в американській історії: "Він розуміє Україну. Усвідомлює вагоме значення України. Поділяє великі устремління нашого народу, нашу вірність свободі і відчуває ту несправедливість, що чинилася проти нас упродовж століть".

"І як великий політик Джозеф Байден завжди точно розуміє межі реальності, а відтак силою свого бачення, наполегливості і бажання змінює цю реальність. Можливо, саме ця риса - вміння розуміти реалії, щоб їх змінювати - і є визначальною для успішного державного діяча і політика", - написав лідер "Народного фронту".

Україна завжди цінуватиме допомогу великого Віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Робінетта Байдена-молодшого, підкреслив лідер "Народного фронту": "Уряди України, які я мав честь очолювати, завжди пам'ятатимуть про підтримку Віце-президента Джозефа Байдена та його відданої команди у найкритичніші і найскладніші часи випробувань".

"Я завжди буду вдячний Тобі за дружбу, дорогий Джо. Залишається ще багато роботи. Продовжуємо працювати. Як завжди, був радий Тебе бачити", - написав Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, що віце-президент США Джозеф Байден розраховує на те, що наступна адміністрація Білого дому буде підтримувати Україну.

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16 01 2017 13:22
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