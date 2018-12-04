Яценюк: "Північний потік-2" фінансуватиме російську армію, - відео
Арсеній Яценюк підкреслив, що в надскладні для вільного світу часи "необхідно тримати єдність": "Ця єдність не тільки на словах, але й у дуже жорстких діях. Це і санкції, і політичний діалог, і військова сила. Це єдність в тому числі і в економічній політиці".
"Російська військова агресія далі отримує підтримку, як не дивно, навіть з боку деяких західних партнерів. Будівництво "Північного потоку-2", який забирає мільярди доларів у громадян України, Польщі, Словаччини, який порушує торговельні стосунки між Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки і спрямований тільки на одне – як зробити ще більшою залежність Європи від російського газу і як профінансувати російську армію, - повинен бути зупинений", - підкреслив він.
"Тут повинна бути наша єдність - так само не на словах, а в діях", - сказав лідер "Народного фронту".
Щорічний міжнародний захід "Київський Безпековий Форум", започаткований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році, є платформою для дебатів із найактуальніших питань безпеки в Європі та Чорноморському регіоні.
Тема цьогорічного Форуму, що проходить в Києві 12-13 квітня – "План реГЕНЕРАЦІЇ для безпечного майбутнього". Понад 400 міжнародних і українських лідерів, представників політичних, ділових та громадських кіл із понад 20 країн світу обговорять глобальні безпекові тенденції та виклики в сучасних міжнародних відносинах та важливість України для регіональної та європейської безпеки та демократії.
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