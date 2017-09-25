Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк починає процес проти Росії у Європейському суді з прав людини.

"Ми маємо намір в ЄСПЛ довести всю абсурдність російського кривосуддя. Ми притягнемо до відповідальності всіх так званих російських "слідчих" та "суддів", які сфабрикували "чеченську справу Яценюка", - повідомила прес-секретар Арсенія Яценюка Ольга Лаппо у своєму Facebook.

Ольга Лаппо повідомила, що за стандартами ЄСПЛ для позову необхідно формально пройти усі стадії розгляду справи в національних судах: "Такими є правила і вимоги Європейського суду з прав людини. Ці правила писали для демократичних і правових держав, а не для авторитарної путінської Росії. Саме тому ми нікому й нічого не збираємося доводити на території РФ. Ми проходимо формальну процедуру для позову в ЄСПЛ".

Усі технічні функції на території ворожої держави будуть виконувати винятково представники Арсенія Яценюка.

"Одразу наголошу, що нас не цікавлять процесуальні деталі, бо в Росії відсутнє правосуддя як таке. Нас навіть не цікавить остаточне рішення путінської репресивної "судової" машини. Крапку в цій абсурдній справі поставить Європейський суд із прав людини", - підкреслила Ольга Лаппо.

Нагадаємо, у березні Єсентукський міський суд Ставропольского краю РФ оголосив про заочний арешт Арсенія Яценюка за сфальшованою справою про нібито його участь в збройних сутичках, які проходили 1994-1995 роках в районі міста Грозний в Чечні. Обвинувачення проходило, зокрема, за статтями УК РФ "Участь в стійкій озброєній групі (банді) або в здійснюваних нею нападах" та "Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах".

13 вересня прес-секретар Арсенія Яценюка опублікувала документи, які свідчать, що кремлівські слідчі звинувачують лідера "Народного фронту" також і в участі в бойових діях у Придністров’ї: "З метою "всебічного та об’єктивного розслідування" "чеченської справи Яценюка" російські "слідчі" знайшли фотографію членів УНА-УНСО 1992 року в Придністров’ї. На ній "росексперти" "змогли" ідентифікувати Арсенія Яценюка", - написала вона.

У рамках цієї сфабрикованої справи Росія звернулася до Інтерполу з проханням оголосити Арсенія Яценюка в міжнародний розшук з метою арешту та його подальшої екстрадиції до Росії. Інтерпол відмовив у клопотанні РФ, як політично мотивованому.