Яценюк порівняв російську турботу за сусідніми країнами з турботою озброєного бандита

Він наголосив, що Росії треба зайнятися внутрішніми справами – забезпечити дотримання прав людини, подбати про соціальний захист бідних людей

Турбота Росії про устрій сусідніх держав – це турбота добре озброєного бандита про навколишні господарства. Цю турботу добре знають всі російські сусіди.

"Турбота Росії про устрій сусідніх держав – це турбота добре озброєного бандита про навколишні господарства. Насправді її цікавить одне: розкол України, розшматування на різні частини, підрив її курсу на членство у ЄС і НАТО", - написав на свой сторінці у Facebook лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

"Відомий спеціаліст з розбудови демократії та виконання домовленостей, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раптом вирішив дати Україні поради стосовно децентралізації і дотримання міжнародних зобов’язань", - написав він.

Для України, наголосив Арсеній Яценюк, політика децентралізації влади належить до пріоритетів: "Україна повертається до тих принципів самоврядування і відповідального управління, які притаманні Європі і від яких наша країна була відірвана російським, а згодом радянським авторитаризмом на століття".

За три роки зроблено дуже багато, підкреслив він: на місця передано чималі повноваження і фінансові ресурси. Успішно просувається процес формування відповідальних місцевих громад.

"Але Росію не цікавить така децентралізація. Вони вважають, що найкращий гарант демократії – це танк на вулиці і автоматники на виборчих дільницях. Саме так Росія окупувала Крим і провела незаконний референдум. Саме так окупувала Донбас і хоче провести там вибори", - написав лідер "Народного фронту".

"За їхніми (росіян, - ред.) словами, українського народу, його мови і культури немає. А є "единый с Россией" народ, як каже президент Путін, щоб легітимізувати агресію. Тому не варто приховувати вовчий норов під овечою шкірою. Ікла видно усім", - написав Арсеній Яценюк.

Сергій Лавров згадав про Женевський формат, нагадав лідер "Народного фронту": "Хороша думка. Можливо, повернемося до цього формату, об’єднавши його з учасниками Нормандії і підписантами Будапештського меморандуму? Щоб ми всі – Україна, Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина, Франція, президент Європейської Ради і Росія - сіли за одним столом й оцінили виконання взятих міжнародних зобов’язань. За Статутом ООН. За Будапештом. За Великим Договором. За Мінськом. Україна готова до такої розмови".

У 1939 році міністр закордонних справ Ріббентроп "солідно повчав сусідів і таємно ділив карту світу", зазначив він: "У 1946 році в Нюрнберзі Ріббентроп виправдовував себе тим, що його змушував Гітлер. Він вважав себе безневинною жертвою. Фінал і Гітлера, і Ріббентропа – однаково мерзенний".

"А Росії справді варто порадити якнайшвидше навести ясність у себе вдома. Бо нинішня Російська Федерація не є жодною федерацією, а централізованою автократією без найменшого натяку на реальну свободу регіонів чи децентралізацію", - написав Арсеній Яценюк.

Він наголосив, що Росії треба зайнятися внутрішніми справами – забезпечити дотримання прав людини, подбати про соціальний захист бідних людей, провести реальну децентралізацією, надати справжні, а не декларативні права регіонам, забезпечити рівність прав національних меншин і, "безумовно, пройти складний курс реабілітації від імперіалізму, шовінізму і неподоланного страху перед життям і навколишнім світом": "Таку Росію радо б вітали усі сусіди".

"Послухайте мудрої поради. І забирайтеся геть з України", - резюмував Арсеній Яценюк.