Яценюк пояснив, чому не претендує на місце Гонтарєвої

Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що не претендує на посаду голови Національного банку України.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV у понеділок ввечері.

"Я не збираюся ставати головою Національного банку України. Я вважаю, що головою НБУ має бути повністю аполітична фігура", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Гонтарева найближчим часом може піти у відставку.

Претендентами на її місце називають колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюк і третього президента Віктора Ющенка.

Національний банк заперечує можливе звільнення голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) зареєструвала кримінальне провадження за фактами можливих зловживань повноваженнями посадовими особами Національного банку, зокрема главою НБУ Валерією Гонтаревої, а також Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні оціночної діяльності вартості активів ліквідованих банків.