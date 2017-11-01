Яценюк про антиросійські санкції: США виводять санкційну політику на новий рівень
"Чимало подій у світі викликають природнє занепокоєння України стосовно єдності демократичних держав навколо цивілізованих принципів світового устрою і для протидії агресії Росії. Саме тому з особливою підтримкою ставлюся до останньої ініціативи десяти сенаторів Сполучених Штатів з Республіканської та Демократичної партій запровадити ширші, всеосяжні та (що особливо важливо) галузеві санкції проти Кремля, виводячи санкційну політику на новий рівень", - написав на своїй сторінці у Facebook лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.
Про такий підхід і таку колективну політику, за його словами, йшлося і під час його візитів до Вашингтона, і під час останніх зустрічей з американськими партнерами в Києві.
"Очікуємо від нової адміністрації Сполучених Штатів вольових та ефективних рішень для вгамування російського агресора. Покладаємося на єдність усіх політичних сил в Сполучених Штатах навколо підтримки України", - наголосив лідер "Народного фронту".
"Україна воює не лише за себе. Україна бореться за свободу всього вільного світу", - написав Арсеній Яценюк.
Нагадаємо, що в Сенат США внесено законопроект про "всеосяжні" санкції проти Росії.
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