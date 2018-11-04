Яценюк про "Північний потік-2": Важливо, що переважить - гроші чи реальні європейські цінності, - ВІДЕО

Зупинка будівництва "Північного потоку-2" повинна здійснюватися в тому числі і через дуже жорсткий тиск, зокрема введенням санкцій з боку США проти компаній, які його будують, та блокування проекту Єврокомісією.

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в ефірі програми "Сьогодні" на ТРК "Україна" у вівторок, 10 квітня, наголосив, що будівництво "Північного потоку-2" може позбавити Україну 3-х мільярдів доларів доходів на рік. Він нагадав, що європейські партнери надають нашій державі 1 мільярд доларів кредиту на рік, який треба повертати, в той час як на транзиті газу "ми зараз самі заробляємо 3 мільярди".

"Якщо Росія з нашими західними партнерами побудує цей газогін, то мета Росії перевести українську газотранспортну систему в металобрухт буде тоді здійсненна", - наголосив лідер "Народного фронту".

"Мені приємно, що канцлер Німеччини сьогодні визнала, що ("Північний потік-2") – це не тільки економічний, а й політичний проект. Та хотів би розібратися в деталях. Коли наші німецькі партнери сказали, що Україна повинна залишатися транзитером, - то це наскільки? На 100% наших потужностей і на заробіток для українського народу в 3 мільярди доларів чи на 10% потужностей і заробіток 300 мільйонів доларів?", - сказав він.

США, країни Балтії, Польща виступили проти "Північного потоку-2", нагадав лідер "Народного фронту", так само як і Європейська комісія: "І зараз дуже важливо, що буде переважати: гроші чи реальні європейські цінності".

Арсеній Яценюк підкреслив, що зупинка проекту "повинна здійснюватися в тому числі і через дуже жорсткий тиск": "Якщо американська адміністрація введе санкції проти компаній, які будують "Північний потік-2", - це буде реальна дія. Якщо Європейська комісія чітко заявить, що блокує будівництво "Північного потоку-2" і підтримує український народ і незалежність України, адже наша газотранспортна система – це частина нашої незалежності, - це також буде дія. Так само якщо канцлер Німеччини так само чітко заявить, що не дасть можливості позбавити Україну транзитних потужностей. Це буде рішення цієї проблеми".