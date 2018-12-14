ПОЛІТИКА НОВИНИЛідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк висловив вдячність Президентові Європейської Ради Дональдові Туску й усім лідерам держав-членів Європейського Союзу за рішення про продовження санкцій проти російського агресора.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Яценюк про продовження санкцій проти Росії: Тримаючись разом, ми відновимо справедливість
"Не можна дати агресору шансу. Не можна вірити порожнім обіцянкам його союзників в Україні. Роз‘єднуючи нас, Кремль рятує себе від кари. Продовжуючи тиск і тримаючись разом, ми відновимо справедливість", - наголосив Арсеній Яценюк
Фото: nfront.org.ua
Лідер "Народного фронту" нагадав, що два тижні тому під час його зустрічі з Дональдом Туском у Брюсселі йшлося про необхідність зберегти єдність ЄС у цьому питанні: "Вчорашнє рішення - красномовний доказ європейської солідарності". Про це він написав у своєму Facebook.
"Це добре розуміють у Москві. Кремль буде й далі намагатися розколоти ЄС і взяти під контроль Україну. Від нашої власної єдності і згуртованості з партнерами залежатиме перемога", - підкреслив він.
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