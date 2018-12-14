Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Яценюк про продовження санкцій проти Росії: Тримаючись разом, ми відновимо справедливість

"Не можна дати агресору шансу. Не можна вірити порожнім обіцянкам його союзників в Україні. Роз‘єднуючи нас, Кремль рятує себе від кари. Продовжуючи тиск і тримаючись разом, ми відновимо справедливість", - наголосив Арсеній Яценюк
Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк висловив вдячність Президентові Європейської Ради Дональдові Туску й усім лідерам держав-членів Європейського Союзу за рішення про продовження санкцій проти російського агресора.
Яценюк про продовження санкцій проти Росії: Тримаючись разом, ми відновимо справедливість Фото: nfront.org.ua

Лідер "Народного фронту" нагадав, що два тижні тому під час його зустрічі з Дональдом Туском у Брюсселі йшлося про необхідність зберегти єдність ЄС у цьому питанні: "Вчорашнє рішення - красномовний доказ європейської солідарності". Про це він написав у своєму Facebook.

"Це добре розуміють у Москві. Кремль буде й далі намагатися розколоти ЄС і взяти під контроль Україну. Від нашої власної єдності і згуртованості з партнерами залежатиме перемога", - підкреслив він.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 12 2018 13:01
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.