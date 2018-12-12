Яценюк про рішення Конгресу щодо України:Ця солідарність - важлива зброя у боротьбі за нашу незалежність
Палата представників Сполучених Штатів схвалила історичне рішення про визнання Голодомору геноцидом проти українського народу, підкреслив він, нагадавши, що нещодавно таке рішення прийняв і Сенат: "Така позиція обох палат Конгресу США - це вияв глибокої солідарності з Україною і розуміння обставин та причин нашої боротьби за життя та свободу".
"Складаю шану і вдячність кожному, хто був причетний до підготовки та схвалення цих історичних ухвал американських парламентаріїв", - наголосив Арсеній Яценюк.
Він висловив вдячність за дві інші принципові резолюції Палати представників, прийняті вчора проти будівництва "Північного потоку-2" і про засудження російської агресії в Керченській протоці.
"Обидва рішення не лише реагують на загрозливі процеси, які мають важкі наслідки для безпеки Європи, але й проводять дуже важливу політичну лінію - з Росією не можна гратися у піддавки; якщо замість притягнення до відповідальності агресор почувається безкарно і розвиває свої бізнес-інтереси, то миру від нього очікувати не варто", - підкреслив лідер "Народного фронту".
Арсеній Яценюк висловив вдячність за одностайну єдність обох політичних партій - Республіканської і Демократичної - з Україною.
"Ця солідарність є важливою зброєю у нашій боротьбі за незалежність і гідне життя", - підкреслив лідер НФ.
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