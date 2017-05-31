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Яценюк про рішення Стокгольмського арбітражу: Наша стратегія була правильною

Трирічна битва з "Газпромом" закінчилася перемогою справедливості
Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк наголосив, що "Нафтогаз" довів правоту України, незважаючи на суперечливі положення контракту: "У нього навмисно було закладено багато "сірих нюансів".
Яценюк про рішення Стокгольмського арбітражу: Наша стратегія була правильною Арсеній Яценюк. Фото: прес-служба НФ

"Горджуся тим, що у 2014 році ми ухвалили правильне рішення йти до Стокгольмського арбітражу. Майже трирічна битва з "Газпромом" закінчилася перемогою справедливості і України", - написав на своїй сторінці у Facebook лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк. 

"Раніше ми ухвалили стратегічне рішення і відмовилися від постачання газу напряму з Росії. Кремль втратив можливість для шантажу і примусу України до виконання невигідного контракту", - наголосив лідер "Народного фронту".

Правильні політичні кроки, а сьогодні і рішення Стокгольмського арбітражу, дають нам можливість не купувати зайві обсяги газу за найвищою у Європі ціною, написав він.

"Завдяки вольовим рішенням нам вдалося переламати ситуацію на нашу користь. Це означає, що наша стратегія щодо кремлівського "Газпрому" була правильною. Енергетична незалежність від Росії – це одна з ключових передумов суверенітету України", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, перебуваючи на посаді Прем’єр-міністра України Арсеній Яценюк 16 червня 2014 року доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Міністерству юстиції України, Міністерству закордонних справ України і НАК "Нафтогаз України" вжити всіх заходів для захисту національних інтересів в Стокгольмському суді.

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