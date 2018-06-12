Яценюк про розірвання договору з Росією: Наступний крок - припинення дипвідносин
"Парламент ухвалив важливе рішення. Договір про дружбу з Росією припинено. "Народний фронт" послідовно вимагав цього кроку. Так званої дружби давно немає, а є підла, неоголошена тотальна агресія", - написав Арсеній Яценюк у своєму дописі на Facebook.
Водночас Арсеній Яценюк наголосив і на тому, що зупинятися на цьому не можна.
"Наступні кроки, продиктовані здоровим глуздом і національними інтересами: припинення дипломатичних відносин та угоди про "спільний" статус Азовського моря й запровадження додаткових санкцій України проти Росії", - підкреслив лідер НФ.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року.
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