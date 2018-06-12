Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Яценюк про розірвання договору з Росією: Наступний крок - припинення дипвідносин

"Так званої дружби давно немає, а є підла, неоголошена тотальна агресія"
Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що наступним кроком після розірвання договору з Росією - припинення двосторонніх дипломатичних відносин.
Яценюк про розірвання договору з Росією: Наступний крок - припинення дипвідносин Фото: nfront.org.ua

"Парламент ухвалив важливе рішення. Договір про дружбу з Росією припинено. "Народний фронт" послідовно вимагав цього кроку. Так званої дружби давно немає, а є підла, неоголошена тотальна агресія", - написав Арсеній Яценюк у своєму дописі на Facebook.

Водночас Арсеній Яценюк наголосив і на тому, що зупинятися на цьому не можна.

"Наступні кроки, продиктовані здоровим глуздом і національними інтересами: припинення дипломатичних відносин та угоди про "спільний" статус Азовського моря й запровадження додаткових санкцій України проти Росії", - підкреслив лідер НФ.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 12 2018 16:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.