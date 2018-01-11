Яценюк про санкційний список РФ: Україна повинна відповідати новими судами проти Росії і її приспішників

Це не санкційний список, підкреслив Арсеній Яценюк: "Більшість прізвищ у ньому – це справжні патріоти України"

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що Україна повинна відповідати новими судами проти РФ і правосуддям проти приспішників Кремля.

"Вітаю представників "Народного Фронту" у санкційному списку Кремля", - написав Яценюк у своєму Facebook після оприлюдення інформації про введення Москвою санкцій проти України.

"Україна повинна відповідати новими судовими позовами проти Росії як в міжнародних судах, так і правосуддям проти приспішників Кремля в Україні", - написав Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, що 1-го листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Мєдведєв підписав постанову уряду про заходи щодо реалізації указу глави російської держави "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ".

Документом запроваджуються спеціальні економічні заходи щодо фізичних і юридичних осіб України, вони поширюються на 322 фізичних особи та 68 юридичних осіб. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ.