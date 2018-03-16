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Яценюк про українсько-польські відносини: Не можемо жити тільки історією. Маємо жити майбутнім, - ВІДЕО

"Переконаний, що ми знайдемо в собі внутрішні сили, аби продемонструвати всім, в тому числі і Росії, що ми сильні й мудрі, і нікому не дамо розколоти українсько-польську єдність"
Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк виступив під час Міжнародної конференції "Революція, війна та її наслідки" у Варшаві 16 березня.
Яценюк про українсько-польські відносини: Не можемо жити тільки історією. Маємо жити майбутнім, - ВІДЕО Фото: nfront.org.ua

Арсеній Яценюк зазначив, що зараз відносини між Україною і Польщею перебувають “не в найкращій формі”: "Це неприпустимо. Тому що ми не просто сусіди, ми не просто близькі - ми ті країни і народи, які пережили дуже багато в минулому і які мають робити все для майбутнього".


Фото: nfront.org.ua

"Розумію необхідність історичного діалогу. Тільки ми не можемо жити тільки історією. Ми повинні навчитися творити історію і жити майбутнім, і творити це майбутнє", - підкреслив лідер "Народного фронту".


Фото: nfront.org.ua


Фото: nfront.org.ua


Фото: nfront.org.ua

"Тому я переконаний, що ми знайдемо в собі внутрішні сили, щоб продемонструвати всім, в тому числі і Росії, яка тільки аплодує від напруження між Україною і Польщею, що ми сильні й мудрі, і ми нікому не дамо розколоти українсько-польську єдність", - наголосив Арсеній Яценюк.

Міжнародна конференція "Революція, війна та її наслідки", що проходить у Варшаві, присвячена подіям в Україні з 2014 року, незаконній анексії Криму і російській агресії на Донбасі та їхніх наслідків для України та Європи, питанням інформаційних воєн та гібридної агресії. У конференції беруть участь  45-й Президент Франції Франсуа Олланд, Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, відомі українські та європейські діячі.

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16 03 2018 14:10
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