Яценюк про українсько-польські відносини: Не можемо жити тільки історією. Маємо жити майбутнім, - ВІДЕО
Арсеній Яценюк зазначив, що зараз відносини між Україною і Польщею перебувають “не в найкращій формі”: "Це неприпустимо. Тому що ми не просто сусіди, ми не просто близькі - ми ті країни і народи, які пережили дуже багато в минулому і які мають робити все для майбутнього".
Фото: nfront.org.ua
"Розумію необхідність історичного діалогу. Тільки ми не можемо жити тільки історією. Ми повинні навчитися творити історію і жити майбутнім, і творити це майбутнє", - підкреслив лідер "Народного фронту".
Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua
"Тому я переконаний, що ми знайдемо в собі внутрішні сили, щоб продемонструвати всім, в тому числі і Росії, яка тільки аплодує від напруження між Україною і Польщею, що ми сильні й мудрі, і ми нікому не дамо розколоти українсько-польську єдність", - наголосив Арсеній Яценюк.
Міжнародна конференція "Революція, війна та її наслідки", що проходить у Варшаві, присвячена подіям в Україні з 2014 року, незаконній анексії Криму і російській агресії на Донбасі та їхніх наслідків для України та Європи, питанням інформаційних воєн та гібридної агресії. У конференції беруть участь 45-й Президент Франції Франсуа Олланд, Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, відомі українські та європейські діячі.
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