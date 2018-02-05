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Яценюк про відносини з Тимошенко: Я все лишив у сім'ї, пішов в одному костюмі, із зубною щіткою і пастою

Відповідаючи на питання, чи спілкується він з Тимошенко, Яценюк повідомив, що у них було кілька зустрічей: "Це природно, коли люди з політичною історією і з політичним майбутнім сидять за столом і просто говорять один з одним. Навіть опозиція з владою повинна говорити"
Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк розповів про свої зустрічі з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко.
Яценюк про відносини з Тимошенко: Я все лишив у сім Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на конференції Центру європейської політики в Брюсселі. Фото: Андрій Кравченко / прес-служба Кабміну / DYVYS

"У мене чітке враження після розмов з нею, що вона усвідомлює значну частину викликів, на які треба буде відповісти, якщо стане президентом", - розповів Яценюк в інтерв'ю виданню "Фокус".

У відповідь на запитання журналіста, чи пробачила Яценюка Тимошенко, він сказав: "Я не ображаюся на Юлію Тимошенко".

"Янукович посадив Тимошенко у в'язницю, "Батьківщину" знищували. Ми з Юлією прийшли до рішення про те, що необхідно сформувати одну об'єднану опозицію. І не "Батьківщина" була ліквідована, а "Фронт Змін" було ліквідовано. Турчинов і я поставили завдання звільнити Тимошенко. Наша об'єднана політична сила за результатами парламентських виборів 2012 року взяла найбільше місць серед опозиціонерів. Це дало можливість мати об'єднану опозицію під час Майдану. І це дозволило звільнити Тимошенко", - сказав він.

Тимошенко прийняла рішення балотуватися в президенти, нагадав він: "Я прийшов на з'їзд на її висунення. Я не ховався, не сказав: ви знаєте, я не знаю Юлю. Але на той момент ми вважали, я і зараз вважаю, що їй не треба було балотуватися на тих виборах, треба було почекати 5 років і спокійно вийти зараз".

"Потім ми пішли на парламентські вибори. В один прекрасний ранок дізнаємося, що партія "Батьківщина" провела з'їзд, і нас немає в цій політсилі. Через два тижні ми змушені були сформувати партію "Народний фронт"", - розповів Яценюк.

"Я свої зобов'язання перед нею виконав. Я прийшов в об'єднану партію. Ми взяли 26% на парламентських виборах. Ми тримали всю партійну структуру. Ми звільнили Тимошенко. І я, як порядна людина, разом з нашими однопартійцями все залишив в сім'ї, пішов в одному костюмі, із зубною щіткою і пастою", - сказав лідер "Народного фронту".

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