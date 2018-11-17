Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Яценюк про звітну кампанію НФ: 22%, які проголосували за партію в 2014, мають знати, за що віддали голоси

"У мене тут не тільки політична, в мене особиста мета - я попав під жахливу дискредитаційну кампанію, до якої не був готовий"
Інформаційна кампанія "Народного фронту" - "це відповідь на те, що було зроблено партією, 81 депутатом, які не розбіглися після відставки прем'єр-міністра Яценюка, а тримаються як єдина команда вже чотири роки. Це відповідь на роботу 7 членів Кабінету Міністрів від НФ. І це звіт про те, що зробив я особисто", - сказав лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк в інтерв’ю Радіо НВ.
Яценюк про звітну кампанію НФ: 22%, які проголосували за партію в 2014, мають знати, за що віддали голоси Фото: nfront.org.ua

Один із меседжів кампанії, нагадав лідер НФ, - "Зупинили дефолт у 2014 році": "Це те, що було зроблено. Ми відвернули країну від економічної катастрофи в 2014 році. Мало хто вірив – я вірив і знав, і ми це зробили".

Він нагадав, що коли став Прем'єр-міністром України, на єдиному казначейському рахунку було 108 тисяч гривень на всю державу: "Коли я пішов, то залишив 90 мільярдів гривень. Мені приносять розрахунки, скільки зовнішніх боргів, - 73 мільярди доларів. Коли я пішов, я зменшив цей борг на 6 мільярдів доларів, – 67 мільярдів доларів (залишилося. – Ред.). Бюджетний дефіцит – просто sky rocketing (захмарно. - Ред.) - 10%. Ми його повернули на 2,5% буквально за два роки".

"Газу немає, газового контракту немає. А за боргами треба платити. Пенсії і зарплати треба платити. Газ треба знайти. Армію і поліцію треба створювати. І це все звалилося на плечі Турчинова, мої (потім вже був обраний Президент Порошенко) і всієї нашої владної команди", - сказав лідер НФ.

Ще одне з досягнень – це енергетична незалежність країни. Арсеній Яценюк розповів, що на посаді Прем`єр-міністра особисто займався питанням позову проти російського "Газпрому" у Стокгольмський арбітраж: "Були різні позиції. Я сказав: це моя політична воля. І ми з юристами, яких найняли, завдяки тому, що маю першу юридичну освіту, сиділи ночами і планували, як виграти цю справу. Ми її виграли. Ми запустили реверсний газ - його ніхто не міг запустити".

Коментуючи премії, які призначив собі "Нафтогаз" за перемогу в Стокгольмському арбітражі в російського "Газпрому", Арсеній Яценюк сказав: "Знаєте, який отримав бонус? Неймовірне відчуття задоволення перемоги над російським "Газпромом". Ми показали, хто ми".

Відповідаючи на запитання щодо тез про "гру на електоральному полі президента, Арсеній Яценюк сказав: "Давайте розберемося, хто на чиєму електоральному полі грає. Парламентські вибори виграла Політична партія "Народний фронт" в 2014 році. 22% українців проголосували саме за "Народний фронт". І я вдячний кожному, хто прийняв рішення проголосувати. Вони дали мандат. Так, я розумів, що це уряд камікадзе, та не відчував, що електорально так буде погано, як є сьогодні. Це ще один урок для мене. А стосовно президента - у президента свій політичний шлях, в мене свій".

Арсеній Яценюк підкреслив, що "Народний фронт" зараз працює по всій країні: "Я хочу справедливості по відношенню до партії, до її членів, до фракції, до членів уряду і особисто до себе. Чи є мене за що критикувати? Є багато за що. Але я прошу, щоб почули те, що ми зробили. І ті 22% людей, які за нас проголосували, знали, за що вони віддали свої голоси".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 11 2018 13:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Політична естрада

Політична естрада

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.