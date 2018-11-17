Яценюк про звітну кампанію НФ: 22%, які проголосували за партію в 2014, мають знати, за що віддали голоси

"У мене тут не тільки політична, в мене особиста мета - я попав під жахливу дискредитаційну кампанію, до якої не був готовий"

Інформаційна кампанія "Народного фронту" - "це відповідь на те, що було зроблено партією, 81 депутатом, які не розбіглися після відставки прем'єр-міністра Яценюка, а тримаються як єдина команда вже чотири роки. Це відповідь на роботу 7 членів Кабінету Міністрів від НФ. І це звіт про те, що зробив я особисто", - сказав лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк в інтерв’ю Радіо НВ.

Один із меседжів кампанії, нагадав лідер НФ, - "Зупинили дефолт у 2014 році": "Це те, що було зроблено. Ми відвернули країну від економічної катастрофи в 2014 році. Мало хто вірив – я вірив і знав, і ми це зробили".

Він нагадав, що коли став Прем'єр-міністром України, на єдиному казначейському рахунку було 108 тисяч гривень на всю державу: "Коли я пішов, то залишив 90 мільярдів гривень. Мені приносять розрахунки, скільки зовнішніх боргів, - 73 мільярди доларів. Коли я пішов, я зменшив цей борг на 6 мільярдів доларів, – 67 мільярдів доларів (залишилося. – Ред.). Бюджетний дефіцит – просто sky rocketing (захмарно. - Ред.) - 10%. Ми його повернули на 2,5% буквально за два роки".

"Газу немає, газового контракту немає. А за боргами треба платити. Пенсії і зарплати треба платити. Газ треба знайти. Армію і поліцію треба створювати. І це все звалилося на плечі Турчинова, мої (потім вже був обраний Президент Порошенко) і всієї нашої владної команди", - сказав лідер НФ.

Ще одне з досягнень – це енергетична незалежність країни. Арсеній Яценюк розповів, що на посаді Прем`єр-міністра особисто займався питанням позову проти російського "Газпрому" у Стокгольмський арбітраж: "Були різні позиції. Я сказав: це моя політична воля. І ми з юристами, яких найняли, завдяки тому, що маю першу юридичну освіту, сиділи ночами і планували, як виграти цю справу. Ми її виграли. Ми запустили реверсний газ - його ніхто не міг запустити".

Коментуючи премії, які призначив собі "Нафтогаз" за перемогу в Стокгольмському арбітражі в російського "Газпрому", Арсеній Яценюк сказав: "Знаєте, який отримав бонус? Неймовірне відчуття задоволення перемоги над російським "Газпромом". Ми показали, хто ми".

Відповідаючи на запитання щодо тез про "гру на електоральному полі президента, Арсеній Яценюк сказав: "Давайте розберемося, хто на чиєму електоральному полі грає. Парламентські вибори виграла Політична партія "Народний фронт" в 2014 році. 22% українців проголосували саме за "Народний фронт". І я вдячний кожному, хто прийняв рішення проголосувати. Вони дали мандат. Так, я розумів, що це уряд камікадзе, та не відчував, що електорально так буде погано, як є сьогодні. Це ще один урок для мене. А стосовно президента - у президента свій політичний шлях, в мене свій".

Арсеній Яценюк підкреслив, що "Народний фронт" зараз працює по всій країні: "Я хочу справедливості по відношенню до партії, до її членів, до фракції, до членів уряду і особисто до себе. Чи є мене за що критикувати? Є багато за що. Але я прошу, щоб почули те, що ми зробили. І ті 22% людей, які за нас проголосували, знали, за що вони віддали свої голоси".