Яценюк продав 30% телеканалу Espreso.TV майже за $1,5 млн
Про це повідомила прес-секретар політика Ольга Лаппо.
"В результаті прозорого і публічного продажу частки власності телеканалу він сплатить до державного бюджету близько 7 млн грн податків", – написала вона на своїй сторінці в Facebook.
У середині серпня 2017 року Лаппо повідомила, що Яценюк реалізував опціон від 2013 року і набув у співзасновника телеканалу Лариси Княжицкой 30% акцій за 3,8 млн грн.
Лаппо зазначила, що продаж було здійснено без схем оптимізації податків та використання офшорних компаній, а всі фінансові транзакції пройшли перевірку у відповідних банках США та України.
Телеканал "Espreso.TV" створений восени 2013 року. Серед його засновників – Княжицький і колишній головний редактор тижневика "Коментарі" Вадим Денисенко. Канал оформлений на ТОВ "Голдберрі", яке, у свою чергу, на 100% належить ТОВ "Астра Фінанс" (Київ). Дані про зміну власників вже внесені в держреєстр.
Нагадаємо, нещодавно Яценюк, Авакова та дружина Княжицього стали співвласниками телеканалу "Еспресо" у серпні 2017 року.
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