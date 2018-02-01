Яценюк продав 30% телеканалу Espreso.TV майже за $1,5 млн

Екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк продав американській компанії Atmosphere Entertainment, Inc. (Нью-Йорк), підконтрольній Івану Жеваго – сину депутата Костянтина Жеваго, 30%-ву частку телеканалу "Espreso.TV" за $ 1 млн 465,28 тис.

Про це повідомила прес-секретар політика Ольга Лаппо.

"В результаті прозорого і публічного продажу частки власності телеканалу він сплатить до державного бюджету близько 7 млн грн податків", – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

У середині серпня 2017 року Лаппо повідомила, що Яценюк реалізував опціон від 2013 року і набув у співзасновника телеканалу Лариси Княжицкой 30% акцій за 3,8 млн грн.

Лаппо зазначила, що продаж було здійснено без схем оптимізації податків та використання офшорних компаній, а всі фінансові транзакції пройшли перевірку у відповідних банках США та України.

Телеканал "Espreso.TV" створений восени 2013 року. Серед його засновників – Княжицький і колишній головний редактор тижневика "Коментарі" Вадим Денисенко. Канал оформлений на ТОВ "Голдберрі", яке, у свою чергу, на 100% належить ТОВ "Астра Фінанс" (Київ). Дані про зміну власників вже внесені в держреєстр.

Нагадаємо, нещодавно Яценюк, Авакова та дружина Княжицього стали співвласниками телеканалу "Еспресо" у серпні 2017 року.