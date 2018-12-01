Яценюк прокоментував продаж своєї частки Еспресо
Про це Яценюк написав на своїй сторінці у Facebook:
"За останні кілька років проти мене було сфабриковано десятки брехливих і дискредитаційних кампаній: "куплені в США 24 вілли", "святкування міфічного мільярда доларів", "наявність активів у всіх країнах світу", "участь у війні в Чечні й Придністров’ї" та цілий шквал інших нісенітниць та відвертої брехні. Метою всіх цих вигадок та міфів було і є одне – знищення мене як політика, який робив, те що необхідно для України: курс в Європу і НАТО, відмова від російського газу, фінансування армії, відвернення банкрутства України, введення санкцій проти Росії, стабілізація економіки і проведення проукраїнської політики.
Я завжди робив і далі робитиму те, що вважаю правильним для збереження української державності та захисту громадян України.
Два роки як я вже не прем`єр-міністр. Нещодавно я продав свою частку власності в телеканалі «Еспресо». Відкрито розповів, що є одним із його власників, розповів, кому і за яку суму продав свою частку. Продав, бо вважаю, що політик - не найкращий власник ЗМІ. Продав американській компанії і сплачу мільйонні податки в український бюджет.
Я повідомив про це українське суспільство без жодних юридичних зобов’язань це робити.
Проте вкотре різні недолугі корумповані політикани продовжують брехати. Вони точно вчинили б по-іншому. Бо робили так раніше: продали б канал через офшори чи сліпі трасти без сплати податків на користь громадян України, чи купили активи на позичені невідомо у кого гроші.
Моїм опонентам не подобається прозорість, публічність і обов’язок чесно платити податки? Тоді не вдягайте ряси святих і костюми нових політиків.
Я вчинив так, як прийнято у цивілізованих і демократичних країнах. Бо вважаю, що так правильно і так повинен робити кожен, хто бажає Україні європейського майбутнього".
Нагадаємо, раніше нові власники телеканалу "Еспресо" заявили, що на редакцію наразі відбувається політичний тиск.
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