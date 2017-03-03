Яценюк: Проведенням фальшивих виборів в Донецьку Путін хоче отримати право вето на майбутнє України

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що Проведенням фальшивих виборів у Донецьку і Луганську Путін хоче отримати право вето на майбутнє України.

"Я підтримую ідею провести вибори в Донецьку та Луганську - вільні та чесні вибори, а не імітацію виборів під керівництвом президента Путіна", - наголосив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час дискусії в Королівському Інституті міжнародних відносин "Chatham House" 3 березня в рамках візиту до Лондона.

Арсеній Яценюк підкреслив, що президент Путін "хоче тримати руку на нашому горлі й використовувати Донецьк і Луганськ як інструмент впливу на вибір України".

"Путін переконаний, що якщо він проведе свої фальшиві вибори, то отримає право вето щодо майбутнього України", - наголосив лідер "Народного фронту".

"Ми зацікавлені в дипломатичному вирішенні, але з російського боку зацікавлення немає", - сказав Арсеній Яценюк.

У рамках візиту до Лондона, який відбувся на запрошення Королівського Інституту міжнародних відносин "Chatham House", Арсеній Яценюк зустрівся з Державним секретарем Великої Британії з питань оборони Майклом Феллоном, міністром у справах Європи та Північної і Південної Америки сером Аланом Дунканом, представниками українсько-британської парламентської групи дружби, а також з Прем’єр-міністром Великої Британії у 2010-2016 роках Девідом Кемероном.

Нагадаємо, що лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк наголосив, що Російська Федерація і президент Путін почали підготовку незаконної анексії Криму після Помаранчевої революції 2004 року: "Але останню крапку в фактичній окупації Російською Федерацією Криму було поставлено в 2010 році, коли підписувалися "харківські угоди".