Яценюк провів зустріч з помічником Держсекретаря США

"Радий, що наші підходи, оцінки та очікування збігаються"

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк розпочав візит до Вашингтона із зустрічі з помічником Державного секретаря Сполучених Штатів у справах Європи Вессей Мітчеллом.

"Візит до Вашингтона розпочав із зустрічі з Вессей Мітчеллом, помічником Державного секретаря Сполучених Штатів у справах Європи. Мені імпонує практичний, націлений на результат настрій української команди Державного департаменту", - написав Яценюк на своїй сторінці у Facebook.

Лідер "Народного фронту" повідомив, що в розмові з Вессей Мітчеллом йшлося про найважливіші питання двостороннього порядку денного, які слід реалізувати в цьому році.

"Це - питання безпеки, економічного розвитку, приватизації та боротьби з корупцією. Радий, що наші підходи, оцінки та очікування збігаються", - зазначив Яценюк.

Нагадаємо, що в ході візиту лідера "Народного фронту" в Вашингтон 6-7 лютого заплановані зустрічі з високими представниками Ради національної безпеки США і керівництвом Державного департаменту США і Пентагону, а також з конгресменами США від Республіканської та Демократичної партій.

Також плануються виступи Арсенія Яценюка в Раді зовнішніх відносин, Атлантичній раді і фонді Heritage.