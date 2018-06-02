Яценюк провів зустріч з помічником Держсекретаря США
"Візит до Вашингтона розпочав із зустрічі з Вессей Мітчеллом, помічником Державного секретаря Сполучених Штатів у справах Європи. Мені імпонує практичний, націлений на результат настрій української команди Державного департаменту", - написав Яценюк на своїй сторінці у Facebook.
Лідер "Народного фронту" повідомив, що в розмові з Вессей Мітчеллом йшлося про найважливіші питання двостороннього порядку денного, які слід реалізувати в цьому році.
"Це - питання безпеки, економічного розвитку, приватизації та боротьби з корупцією. Радий, що наші підходи, оцінки та очікування збігаються", - зазначив Яценюк.
Нагадаємо, що в ході візиту лідера "Народного фронту" в Вашингтон 6-7 лютого заплановані зустрічі з високими представниками Ради національної безпеки США і керівництвом Державного департаменту США і Пентагону, а також з конгресменами США від Республіканської та Демократичної партій.
Також плануються виступи Арсенія Яценюка в Раді зовнішніх відносин, Атлантичній раді і фонді Heritage.
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