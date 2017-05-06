Яценюк: Питання зняття санкцій з Росії немає на порядку денному ніде, - відео

Лідер "Народного фронту" та колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що питання зняття санкцій з Росії немає на порядку денному ніде.

"Увесь апарат системи національної безпеки Сполучених Штатів, Державний департамент і всі наші партнери чудово усвідомлюють, яку Росія ставить перед нами загрозу. Усі усвідомлюють безпосередні загрози, які Росія несе Україні, країнам-членам НАТО і Великій сімці", - про це лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк сказав у програмі "Події тижня" на телеканалі "Україна" в неділю, 4 червня.

Він зазначив, що перед тим, коли нова адміністрація США прийшла в Овальний кабінет, "було дуже багато занепокоєння": "Зараз, після своїх зустрічей у Вашингтоні і в Оттаві, я можу чітко сказати, що ситуація краща, ніж ми очікували. Вся американська машина чудово усвідомлює, хто винен в цій війні, - це Російська Федерація, яка розв'язала цю війну".

Він нагадав, що у ЗМІ звучали ідеї "що, можливо, Сполучені Штати знімуть санкції з Москви". Лідер "Народного фронту" підкреслив, що зараз можливість цього "рівна нулю", нагадавши також, що зараз у Сполучених Штатах проходить розслідування щодо впливу Російської Федерації на виборчий процес у США.

"На моє переконання, весь апарат системи національної безпеки Сполучених Штатів, Державний департамент і всі наші партнери чудово усвідомлюють, яку Росія ставить перед нами загрозу", - наголосив він.

Арсеній Яценюк також підкреслив, що зараз "іде напрацювання стратегії, яким чином заставити Росію виконувати Мінські угоди": "З боку Путіна немає жодного бажання повернути Україні українські території".

"Тому всі усвідомлюють безпосередні загрози, які Росія несе Україні, країнам-членам НАТО і Великій сімці. І це було підтверджено під час нещодавніх зустрічей як країн-членів НАТО, так і Великої сімки", - наголосив він.

"Ніде немає порядку денному питання зняття санкцій РФ. Зараз на порядку денному – заставити Росію відновити територіальну цілісність української держави", - підкреслив Арсеній Яценюк.