Яценюк: Питання звіту Кабінету міністрів піднімається виключно з політичною мотивацією
"Питання звіту Кабінету міністрів піднімається виключно з політичною мотивацією, як і тоді, коли була політична боротьба проти мого Кабінету міністрів", - наголосив Арсеній Яценюк.
Уряд України і Прем'єр-міністр України "справляються з тими завданнями, які на них покладені", - підкреслив він.
У фракції "Народний фронт" немає запитань ні до уряду, ні до членів уряду від "Народного фронту", - підкреслив він: "Ті міністри, які делеговані до складу уряду фракцією "Народний фронт", справляються зі своїми обов’язками".
"Якщо наші партнери з Блоку Петра Порошенка вважають за необхідне змінити тих чи інших міністрів в складі уряду, це їхнє право. Відповідно до Конституції проводяться консультації на рівні фракцій, і Прем'єр-міністр України вносить до Верховної Ради України подання чи то про звільнення, чи то про призначення будь-якого члена Кабміну, яке узгоджено в рамках коаліції і має 226 голосів підтримки", - сказав лідер "Народного фронту".
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