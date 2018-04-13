Яценюк: Питання звіту Кабінету міністрів піднімається виключно з політичною мотивацією

"Як можна відправляти уряд у відставку менш ніж за рік до президентських виборів? В країні повинна бути стабільність, щоб були проведені чесні та прозорі президентські вибори, продовжувався курс реформ і не було жодних ознак політичної дестабілізації"

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання журналістів в рамках 11-го Київського безпекового форуму в п’ятницю, 13 квітня, заявив, що немає жодних підстав для відставки Кабінету міністрів, і вона не відбудеться.

"Питання звіту Кабінету міністрів піднімається виключно з політичною мотивацією, як і тоді, коли була політична боротьба проти мого Кабінету міністрів", - наголосив Арсеній Яценюк.

Уряд України і Прем'єр-міністр України "справляються з тими завданнями, які на них покладені", - підкреслив він.

У фракції "Народний фронт" немає запитань ні до уряду, ні до членів уряду від "Народного фронту", - підкреслив він: "Ті міністри, які делеговані до складу уряду фракцією "Народний фронт", справляються зі своїми обов’язками".

"Якщо наші партнери з Блоку Петра Порошенка вважають за необхідне змінити тих чи інших міністрів в складі уряду, це їхнє право. Відповідно до Конституції проводяться консультації на рівні фракцій, і Прем'єр-міністр України вносить до Верховної Ради України подання чи то про звільнення, чи то про призначення будь-якого члена Кабміну, яке узгоджено в рамках коаліції і має 226 голосів підтримки", - сказав лідер "Народного фронту".