Яценюк: Росія виступає проти підписання закону про деокупацію. Значить ми йдемо правильним шляхом

Арсеній Яценюк зазначив, що зараз триває дискусія щодо проведення виборів на території Донецької і Луганської областей, тому важливим є "відновлення всієї інфраструктури, в першу чергу - за рахунок держави-агресора"

Лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк сподівається, що Президент України Петро Порошенко невідкладно підпише закон про деокупацію Донбасу.

"Росія повинна покинути українську територію, і Україна повинна відновити свою територіальну цілісність. Це складний, важкий і довгий шлях. Але іншого шляху, ніж цілісна українська держава, у нас немає. І ми за це будемо всі разом боротися", - наголосив Арсеній Яценюк у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок, 12 лютого.

Арсеній Яценюк зазначив, що ухваленим Верховною Радою законом про деокупацію Російська Федерація була визнана агресором по відношенню до України і український парламент, нарешті, чітко визначив, яким чином проводити деокупацію Донбасу.

"Якщо міністр закордонних справ Російської Федерації і ставленик Володимира Путіна Лавров виступає за те, що закон не повинен бути підписаний, - це означає, що ми йдемо правильним шляхом. РФ виступає проти цього закону, і мені зрозуміло чому – тому що за цим законом Росія буде нести міжнародно-правову відповідальність за незаконну анексію Криму, Донецька і Луганська", - наголосив він.

"Сподіваюся, що Президент України Петро Порошенко невідкладно підпише цей закон, і він стане частиною національного законодавства", - підкреслив лідер "Народного фронту".

Для того, аби повернути Донецьк, Луганськ і Крим необхідно виконання кількох умов: Росія повинна вивести свої війська, Україна має відновити контроль над українсько-російським державним кордоном та повністю відновити контроль над територією Донецької і Луганської областей.

Арсеній Яценюк зазначив, що зараз триває дискусія щодо проведення виборів на цих територіях: "Як можна проводити вибори під дулами російських автоматів або під дулами російської пропагандистської машини? Як можна проводити вибори, коли туди не має доступу жодна політична партія України, коли там відсутня інфраструктура?".

Тому ще один пункт - "це відновлення всієї інфраструктури, в першу чергу - за рахунок держави-агресора".

"Кінцева мета "Мінська" – держава-агресор, ким є Росія, повинна покинути українську територію, і Україна повинна відновити свою територіальну цілісність. Це складний, важкий і довгий шлях. Але іншого шляху, ніж цілісна українська держава, у нас немає. І ми за це будемо всі разом боротися", - сказав Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 7163 про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях.

У документі особливі райони Донецької та Луганської області визначено окупованими територіями, на яких діє окупаційна адміністрація РФ. Датою початку окупації з посиланням на інший закон визначено 20 лютого 2014 року. На Росію як державу-агресора покладено відповідальність за порушення прав людини на окупованих територіях. Україна вважає всі правочини, видані на окупованих територіях, нікчемними, окрім довідок про народження та смерть.

Україна вживає дипломатичних заходів для забезпечення державного суверенітету. Водночас для здійснення опору агресії з боку РФ здійснюється створення Об'єднаного оперативного штабу. Повноваження його очільника затвердить головнокомандувач ЗСУ за поданням міністра оборони. Розробити документ має Генштаб ЗСУ. У документі прописано права залучених до протидії агресії.

Додамо, що Президент України Петро Порошенко пообіцяв підписати законопроект "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях" відразу ж, як він буде доставлений з Верховної Ради.