Яценюк: Російська резолюція щодо миротворців на Донбасі - це політична пастка

Лідер партії "Народний фронт" вважає, що російський проект резолюції щодо миротворчої місії на Донбасі, який РФ внесла до Радбезу ООН, - це політична пастка.

"Росія внесла резолюцію про миротворчу місію на території України. Росія і мир – це поняття ніяким чином не співставні. Росія це зробила виключно з однією ціллю – створити нове політичне ігрище навколо агресії проти України", - заявив Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання журналістів в рамках Чотирнадцятої щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) 16 вересня.

Він підкреслив, що цією резолюцією РФ "хоче показати, що вони миротворці": "Ми побачили, що вони "миротворці". Їхні танки, їхні солдати, їхня армія, яка присутня на Україні. Росія не була і не буде ніколи миротворцем".

Крім того, на переконання Арсенія Яценюка, РФ хоче продемонструвати, "що цей конфлікт не має відношення до Росії, а що це внутрішньоукраїнський конфлікт". "Я розцінюю російську резолюцію про миротворців як політичну пастку. Ми не можемо погодитись на жоден пункт, запропонований Росією", - наголосив Арсеній Яценюк.

Лідер "Народного фронту" підкреслив, що Росія погодилася на Мінські угоди, перша і ключова умова яких - припинення вогню: "Чому протягом двох років президент Путін не виконав першу передумову для того, щоб рухатися далі в деескалації конфлікту? Тому що він у цьому не зацікавлений. І це ще раз підтверджує: Росія внесла цю резолюцію тільки з однією метою – показати, начебто вони миротворці, а далі - мати хаос всередині України, який Росія буде контролювати через своїх військових в Луганську і в Донецьку".

"Щодо взагалі миротворчої місії. У нас немає внутрішнього конфлікту в країні, і я хочу зрозуміти, що ця миротворча місія дасть", - додав він.

Арсеній Яценюк також підкреслив, що в проекті резолюції Росія пропонує розмістити миротворців на так званій лінії зіткнення: "Путін забув: у нас кордон у зовсім іншому місці. Це той кордон, через який він пересилає своїх бандитів, свої танки і війська. Там повинна бути так звана миротворча місія для того, щоб контролювати виключно кордон. А всередині України у нас є всі можливості для того, щоби встановити мир і стабільність".

"Ключова умова в встановленні миру і стабільності – це не резолюція Ради безпеки ООН про миротворців, а негайне виведення російських військ з території України. І це буде найкраще рішення", - наголосив лідер "Народного фронту".

Нагадаємо, що на думку Яценюка, єдиною відповіддю на глобальні виклики є сильне НАТО, а Україна має стати членом Альянсу.