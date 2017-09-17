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Яценюк: Російська резолюція щодо миротворців на Донбасі - це політична пастка

"Ми не можемо погодитись на жоден пункт, запропонований Росією"
Лідер партії "Народний фронт" вважає, що російський проект резолюції щодо миротворчої місії на Донбасі, який РФ внесла до Радбезу ООН, - це політична пастка.
Яценюк: Російська резолюція щодо миротворців на Донбасі - це політична пастка Арсеній Яценюк. Фото: nfront.org.ua

"Росія внесла резолюцію про миротворчу місію на території України. Росія і мир – це поняття ніяким чином не співставні. Росія це зробила виключно з однією ціллю – створити нове політичне ігрище навколо агресії проти України", - заявив Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання журналістів в рамках Чотирнадцятої щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) 16 вересня.

Він підкреслив, що цією резолюцією РФ "хоче показати, що вони миротворці": "Ми побачили, що вони "миротворці". Їхні танки, їхні солдати, їхня армія, яка присутня на Україні. Росія не була і не буде ніколи миротворцем".

Крім того, на переконання Арсенія Яценюка, РФ хоче продемонструвати, "що цей конфлікт не має відношення до Росії, а що це внутрішньоукраїнський конфлікт". "Я розцінюю російську резолюцію про миротворців як політичну пастку. Ми не можемо погодитись на жоден пункт, запропонований Росією", - наголосив Арсеній Яценюк.

Лідер "Народного фронту" підкреслив, що Росія погодилася на Мінські угоди, перша і ключова умова яких - припинення вогню: "Чому протягом двох років президент Путін не виконав першу передумову для того, щоб рухатися далі в деескалації конфлікту? Тому що він у цьому не зацікавлений. І це ще раз підтверджує: Росія внесла цю резолюцію тільки з однією метою – показати, начебто вони миротворці, а далі - мати хаос всередині України, який Росія буде контролювати через своїх військових в Луганську і в Донецьку".

"Щодо взагалі миротворчої місії. У нас немає внутрішнього конфлікту в країні, і я хочу зрозуміти, що ця миротворча місія дасть", - додав він.

Арсеній Яценюк також підкреслив, що в проекті резолюції Росія пропонує розмістити миротворців на так званій лінії зіткнення: "Путін забув: у нас кордон у зовсім іншому місці. Це той кордон, через який він пересилає своїх бандитів, свої танки і війська. Там повинна бути так звана миротворча місія для того, щоб контролювати виключно кордон. А всередині України у нас є всі можливості для того, щоби встановити мир і стабільність".

"Ключова умова в встановленні миру і стабільності – це не резолюція Ради безпеки ООН про миротворців, а негайне виведення російських військ з території України. І це буде найкраще рішення", - наголосив лідер "Народного фронту".

Нагадаємо, що на думку Яценюка, єдиною відповіддю на глобальні виклики є сильне НАТО, а Україна має стати членом Альянсу.

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