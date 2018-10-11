Яценюк: Ринок України не має меж для інвестування в інфраструктуру
"Коли наші європейські партнери хочуть розвитку української економіки, то найкращий шлях – зробити так, як вони зробили в Польщі. Польща з 2014-го по 2020-й рік отримає 27 мільярдів євро на будівництво доріг та інфраструктури", - підкреслив він.
"Наша співпраця з Європейським Союзом повинна базуватися не тільки на закликах про реформи, не тільки на нашій Угоді про асоціацію, бо це є база. Але й на дуже конкретних економічних проектах. Ми не просимо просто нам подарувати гроші. Дайте нам кошти на 10-20-30 років, так, як ви даєте своїм партнерам по Європейському Союзу, під 2,5% річних, - і в Україні набагато швидше з'являться дороги. В Україні буде зовсім інший ріст економіки. І в Україні створяться робочі місця", - сказав Арсеній Яценюк.
Він наголосив, що всі 25 років незалежності в інфраструктурі країни "практично нічого не робилося, були одиничні проекти": "Відрив України, наприклад, від Польщі – вже не в мільярдах доларів, це не в десятках мільярдів доларів, а в десятках років. Тому що туди інвестували неймовірні кошти".
"Тому ринок України зараз не має межі для інвестування в інфраструктуру. І наші європейські партнери повинні це розуміти. Це ж і для них заробіток - це ж двостороння дорога", - сказав лідер "Народного фронту".
Арсеній Яценюк побував на заводі, зведеному на ділянці реконструкції автомобільної дороги Київ - Чоп біля Житомира. Підрядником робіт шляхом відкритого міжнародного тендеру було визначено компанію "Sinohydro Corporation Limited" (Китай).
Орієнтовна дата завершення робіт – 20 червня 2020 року. Технічний нагляд здійснює компанія IRD Engineering (Італія), яка була визначена переможцем відкритого міжнародного тендеру.
На сьогоднішній день розпочато виконання підготовчих та земляних робіт. Виробнича база оснащена, зокрема, заводом для виготовлення бетону, приготування щебенево-піщаних сумішей, цехом з виготовлення залізобетонних виробів. Найближчим часом очікується монтаж додаткового заводу для виготовлення бетонних сумішей.
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