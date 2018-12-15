Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Яценюк: Сьогодні - День нашої духовної Незалежності

"Свята Софія Київська, а з нею вся Україна, весь православний світ спостерігав, як наша Автокефальна Церква отримала свого предстоятеля"
Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк після обрання Предстоятеля Української Помісної Автокефальної Православної Церкви, яким став Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, заявив, що сьогодні день духовної незалежності України.
Яценюк: Сьогодні - День нашої духовної Незалежності Фото: nfront.org.ua

"Здійснюється віковічна мрія - постає Українська Помісна Православна Церква. Її благословенна поява несе історичні зміни і для України, і для всього вселенського православ'я", - наголосив Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк після обрання Предстоятеля Української Помісної Автокефальної Православної Церкви, яким став Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Сьогодні справді великий День - День нашої духовної Незалежності", - підкреслив лідер НФ.

Арсеній Яценюк висловив найщиріші вітання Предстоятелеві Української Помісної Автокефальної Православної Церкви Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію: "Упевнений, Ви поведете Церкву Українського народу до її гідного місця в родині Помісних Православних Церков".

Лідер "Народного фронту" підкреслив, що для Української Помісної Православної Церкви розпочинається нова доба - "доба становлення, і вона потребує великих сил усіх українців".

"Велика вдячність нашому народові, який молився за свою Церкву. Велика вдячність Вселенському патріарху і нашим церковним ієрархам за всі мудрі рішення. Складаю шану Президентові України Петру Порошенку. У цій історичній події - його особистий і державний чин. Вітаю нас усіх! Вітаю Україну! Слава Ісусові Христові! Слава Навіки Богу!", - написав Арсеній Яценюк.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 12 2018 21:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.