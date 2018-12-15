Яценюк: Сьогодні - День нашої духовної Незалежності

"Свята Софія Київська, а з нею вся Україна, весь православний світ спостерігав, як наша Автокефальна Церква отримала свого предстоятеля"

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк після обрання Предстоятеля Української Помісної Автокефальної Православної Церкви, яким став Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, заявив, що сьогодні день духовної незалежності України.

"Здійснюється віковічна мрія - постає Українська Помісна Православна Церква. Її благословенна поява несе історичні зміни і для України, і для всього вселенського православ'я", - наголосив Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк після обрання Предстоятеля Української Помісної Автокефальної Православної Церкви, яким став Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Сьогодні справді великий День - День нашої духовної Незалежності", - підкреслив лідер НФ.

Арсеній Яценюк висловив найщиріші вітання Предстоятелеві Української Помісної Автокефальної Православної Церкви Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію: "Упевнений, Ви поведете Церкву Українського народу до її гідного місця в родині Помісних Православних Церков".

Лідер "Народного фронту" підкреслив, що для Української Помісної Православної Церкви розпочинається нова доба - "доба становлення, і вона потребує великих сил усіх українців".

"Велика вдячність нашому народові, який молився за свою Церкву. Велика вдячність Вселенському патріарху і нашим церковним ієрархам за всі мудрі рішення. Складаю шану Президентові України Петру Порошенку. У цій історичній події - його особистий і державний чин. Вітаю нас усіх! Вітаю Україну! Слава Ісусові Христові! Слава Навіки Богу!", - написав Арсеній Яценюк.