Яценюк: Сьогодні - День нашої духовної Незалежності
"Здійснюється віковічна мрія - постає Українська Помісна Православна Церква. Її благословенна поява несе історичні зміни і для України, і для всього вселенського православ'я", - наголосив Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк після обрання Предстоятеля Української Помісної Автокефальної Православної Церкви, яким став Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
"Сьогодні справді великий День - День нашої духовної Незалежності", - підкреслив лідер НФ.
Арсеній Яценюк висловив найщиріші вітання Предстоятелеві Української Помісної Автокефальної Православної Церкви Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію: "Упевнений, Ви поведете Церкву Українського народу до її гідного місця в родині Помісних Православних Церков".
Лідер "Народного фронту" підкреслив, що для Української Помісної Православної Церкви розпочинається нова доба - "доба становлення, і вона потребує великих сил усіх українців".
"Велика вдячність нашому народові, який молився за свою Церкву. Велика вдячність Вселенському патріарху і нашим церковним ієрархам за всі мудрі рішення. Складаю шану Президентові України Петру Порошенку. У цій історичній події - його особистий і державний чин. Вітаю нас усіх! Вітаю Україну! Слава Ісусові Христові! Слава Навіки Богу!", - написав Арсеній Яценюк.
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