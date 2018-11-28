Яценюк: Ситуація на Азові показала брак співпраці України і НАТО

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що ситуація в Азовському морі показала брак співпраці України і НАТО.

"Те, що сталося в Азові, продемонструвало реальний брак співпраці між Україною та НАТО. У нас є кілька трастових фондів із НАТО, ми маємо добрі відносини, але дійсно міцний військовий зв'язок між Україною та НАТО не настільки сильний, як ми очікували", - підкреслив Арсеній Яценюк в інтерв’ю Euractiv у Брюсселі.

Він наголосив на необхідності налагодити механізм реагування у разі ескалації: "Це має бути справжньою підтримкою: як оборонною зброєю, так і в сфері кібербезпеки, політичної реакції, це має бути комплексним рішенням".

Арсеній Яценюк нагадав, що нинішня адміністрація США прийняла рішення надати Україні "Джавеліни", попередня надала Україні 3 мільярди доларів кредитних гарантій та певну кількість нелетальної зброї: "Але, з огляду на ситуацію в Азові, найкращим виходом є те, що нам потрібно отримати від Альянсу, країн-членів Альянсу броньовані судна для українського флоту".

Лідер "Народного фронту" підкреслив, що початковий план Путіна був захопити Маріуполь ще 2014 року: "Це одна з ключових промислових територій в Україні. Вони хотіли створити, як вони це називають, коридор, захопити Маріуполь, потім Херсон, Одесу, і вийти на Придністров'я: "Це був початковий план, розроблений адміністрацією Путіна та його ФСБ. І вони вирішили повернутися до цієї початкової ідеї кілька днів тому".

Він нагадав, що Україна почала будувати морську базу в Азовському морі, щоб захистити українські кораблі: "Ця база створюється відповідно до українського законодавства для захисту територіальної цілісності України та захисту вільного перевезення України через Керченську протоку. В Азові Росія базує близько 100 суден".

Проте, підкреслив Арсеній Яценюк, Росія почала блокувати перевезення вантажів не тільки українським суднам, а й близько 50 суднам під різними прапорами, в тому числі з країн ЄС: "З одного боку, Росія вирішила продемонструвати свою військову силу, а з іншого - ізолювати Маріуполь, викликати соціальні та політичні заворушення, і таким чином дестабілізувати всю Україну напередодні президентських та парламентських виборів".

"Ідея була, дестабілізуючи Маріуполь, послати «ударні хвилі» по всій Україні", - сказав він.