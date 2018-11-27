Яценюк у Брюсселі: Очікуємо, що в найближчі 2 тижні буде прийнято рішення про посилення санкцій проти РФ
Після зустрічі з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, сказав Арсеній Яценюк, Дональд Туск "чітко заявив, що він вимагає в Росії повернути українських моряків на територію України, повернути незаконно конфісковані судна Військово-Морських Сил України, відновити безпечне судноплавство у Керченській протоці і не порушувати міжнародне право".
Лідер НФ повідомив, що невдовзі засідатиме політико-безпековий комітет Європейської комісії: "Зараз будуть обговорюватися рішення, які Європейський Союз буде приймати за результатами доповіді по ситуації в Азові".
"Однозначно необхідно посилювати і продовжувати санкції. Ми очікуємо, що це рішення буде прийнято в найближчі два тижні. І однозначно необхідний повний посилений тиск на Росію з вимогою, щоб Росія відступила з української території, виконала міжнародне право, звільнила українських моряків, повернула українські катери", - наголосив лідер "Народного фронту".
Арсеній Яценюк повідомив, що ситуацію на Азові він обговорив і з Європейським комісаром Йоганнесом Ганом. Окрім того, обговорювалося питання макрофінансової допомоги: "Єврокомісія привітала рішення українського парламенту проголосувати за закон про державний бюджет. І зараз ми тільки очікуємо аналізу Міжнародного валютного фонду для того, щоби 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україні від Європейського Союзу надійшли в найближчі два тижні".
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